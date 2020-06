Díky členovi našeho Mykologického kroužku (MK Ryzec) Jakubovi Hrdličkovi se mi poštěstilo zdokumentovat výskyt několika zajímavých jarních druhů hub zařazených do Červeného seznamu makromycetů ČR.

Helvella melanoleuca. | Foto: ČSOP Klenice

Po té, co mi poslal fotku vzácného druhu chřapáče z lokality Vrchbělá, nelenil jsem a hned druhý den 16.5. 2020 jsem na Vrchbělou do bývalého VVP zavítal. Jelikož jsem podle jeho popisu trochu bloudil, nepovedlo se mi jím vyfocenou skupinku hub najít hned, prošel jsem trochu větší část lokality a díky tomu jsem měl možnost učinit další zajímavé nálezy. První chřapáčovitou houbu, kterou jsem potkal byl chřapáč obecný Helvella acetabulum, roztroušeně se vyskytující druh chřapáče, který jsem na Vrchbělé nalezl poprvé, kousek od něj rostl i chřapáč jamkatý Helvella lacunosa, což je hojný druh vyskytující se od léta do pozdního podzimu.