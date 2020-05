Milí přátelé ochotnického divadla, tak my Vám nemůžeme hrát, rozhodli jsme se proto, že Vám budeme psát!

Tylák rouškový | Foto: archiv ochotníků

Chceme Vám napsat, jak se těšíme, až Vám zase zahrajeme. Chceme Vám napsat, že už se to blíží. Chceme Vám napsat, že jsme na tom stejně jako vy. Chceme Vám napsat, že díky divadlu, na které se těšíme, to celé dáváme lépe, takže vlastně to celé dáváme lépe díky Vám!