Moje dobrodružství začalo druhé červencové úterý ranním letem do holandského Amsterdamu. Na letišti Schiphol mě ovšem čekalo nepříjemné překvapení. Jediný let do Kapského Města byl přeplněný, a mne tak nezbývalo nic jiného než strávit celý den v nizozemské metropoli. Zato jsem měl možnost prozkoumat historické centrum evropského hlavního města plného vodních kanálů, cyklistických stezek a tulipánů. Ve středu třináctého července jsem již bez sebemenších problémů nastoupil na palubu Boeingu 777-300ER a vydal se na svůj první jedenáctihodinový let na jižní polokouli. Do legislativního hlavního města Jihoafrické republiky jsem dorazil krátce po desáté hodině a za hustého deště mě ještě čekal krátký přesun do jednodenní hostitelské rodiny. Ve čtvrtečních brzkých ranních hodinách jsem se vydal na devítihodinový přejezd do provincie Garden Route, přičemž po cestě se připojili i ostatní výměnní studenti z Itálie, Německa či Belgie. U York High School na nás čekaly desítky nadšených studentů a také moje nové hostitelská rodina.