Závodu se zúčastnilo 53 závodníků hned z několika krajů naší republiky. Závod byl zahájen předsedou místní rybářské organizace Mladá Boleslav panem Janem Bačinou, závodu se účastnil rovněž za Statutární město Mladá Boleslav zastupitel pan Stanislav Starý, za odbor mládeže ČRS Středočeského územního svazu akci zaštiťoval Oto Hlaváč. Samotný lov ryb nebyl vzhledem k velké čistotě vody, jejímu lehce zvýšenému průtoku a ochlazení úplně snadný a přelstít okouna k záběru bylo velmi komplikované, ovšem to se většině účastníků dařilo. Největší ulovený okoun měl krásných 40 cm.

V kategorii do roku narození 2012 zvítězil Marek Hlaváč, druhé místo obsadil Albert Sobčák a třetí místo vybojoval Tobiáš Vorel. Kategorii do roku narození 2007 vyhrál Aleš Vorel, na druhém místě skončil Vojtěch Kuželka a na třetím místě skončila Veronika Prokopová. V kategorii do data narození 2004 první místo obsadil Jakub Svoboda následovaný na druhém místě Vladimírem Michalecem a třetím místě Vojtěchem Šedivým. V kategorii veteránů ročníků 2003–2001 první místo vybojoval Matěj Slavík, druhé místo obsadil Michal Mareš a místo třetí Jan Linhart. Jizerský okounek je jak náborovým závodem, tak je součástí juniorské přívlačové ligy, v které byl v kategorii U15 nejvýše Aleš Vorel, následovaný Vojtěchem Šedivým a Markem Hlaváčem. V kategorii U20 první místo obsadil Matěj Slavík, druhé místo vybojoval Michal Mareš a místo třetí Jáchym Hanko.

Závod by nemohl v současné podobě proběhnout bez pořadatelského týmu místní organizace Mladá Boleslav, podpory Středočeského územního svazu, Statutárního města Mladá Boleslav, rybářských potřeb Křepelka Mladá Boleslav a rybářských potřeb paní Malíkové Mladá Boleslav.

Autor: Oto Hlaváč

