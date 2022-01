V únoru můžete s dětmi navštívit nejmenší divadlo v neděli 20. V tomto představení zavítáme do království, kde hledají šaška. Představení má název Nábor šašků. Březen bude patřit premiéře. V neděli 27. března uvede divadlo premiéru pohádky Velká policejní pohádka.

Představení Čarodějná pohádka bude 24. dubna od 10 a 11 hodin. Tento pohádkový příběh vypráví o čaroději, který neumí to, co by měl každý správný kouzelník a čaroděj umět. Je z toho velice smutný, protože se blíží kouzelnický bál a on tam, bez všech dovedností, nemůže. První polovinu roku uzavře představení od Karla Čapka, které nese název Ptačí pohádka. Představení provází kominíček Toníček, který o ptactvu ví mnoho. Celé dny na střechách a u komínů ptáčky pozoruje a zjistí, že i ptáci mluví lidskou řečí. Ptačí pohádku můžete vidět na Holých Vrších v neděli 15. května.

Vedle toho se připravují i kulturní programy pro rodiny s dětmi. Poslední únorovou sobotu můžete zavítat na Karneval pro děti, v březnu bude Velikonoční tvoření a v dubnu program pro malé ježibaby a kouzelníky, který bude plný soutěží, tancování a dobrot. Nutné je si na pohádky zakoupit vstupenky v předprodeji. Všechny podrobnosti naleznete na webové stránce divadla. Ať už zamíříte na jakékoli představení, přejeme příjemnou podívanou a hezkou zábavu.

Autor: Patrik Šimůnek

Děkujeme za fotografie z představení a nálož pozvánek.