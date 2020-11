Muzeum vyzývá ke zdobení přírodními ozdobami

Podzim přímo vybízí k tvoření krásných přírodních dekorací. Až půjdete na procházku do přírody, posbírejte, co Vám padne do oka, vytvořte jakoukoli výzdobu a přijďte nám ozdobit muzeum. Hradní nádvoří stojí za návštěvu a rozkvetlé a ozdobené muzeum každého pohladí po duši.

Muzeum vyzývá ke zdobení přírodními ozdobami | Foto: Muzeum Mladoboleslavska