Tradice zapalovat v tento den ohně a svíčky zesnulým pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. S nástupem křesťanství se svátek zesnulých spojil také s připomínkou životů všech svatých. Dnes jsou často s tímto obdobím spojovány tradice, které odkazují na anglosaský svátek Halloween.

Mohlo by se nám možná zdát, že tradice tohoto svátku jsou nám velmi vzdálené, ale možná jste nevěděli, že zvyk dlabat do dýní strašidla nebo bubáky znali již naši předkové, kteří si vážnou náladu těchto dní tímto způsobem poněkud odlehčovali a také se tímto způsobem bavili a strašili. V našem kraji bylo velmi rozšířené dlabání bubáků do krmné řepy, nebo chcete-li mangůlu. Zkoušeli jste si někdy takového bubáka vytvořit? Pokud ne, tak to třeba potom co půjdete zapálit svíčku těm, na které vzpomínáte, můžete zkusit s námi! Je to jednoduché a uvidíte, že Vám to v těchto těžkých dnech přinese trochu radosti.

Muzeum Mladoboleslavska