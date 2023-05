/FOTO/ Pro některé členy Místní organizace Českého rybářského svazu v Mnichově Hradišti nekončí jejich působení ve spolku zaplacením známky a splnění si brigádní povinnosti. Věnují se pořádání akcí, rybářskému kroužku, rybochovným zařízením, revírům, ostraze a dalším dobrovolným činnostem.

Vysazení plůdku pstruha potočního v revíru rybářů z Mnichova Hradiště. | Foto: se svolením Josefa Ďurčeka

Již třetím rokem působí mezi rybáři v Mnichově Hradišti parta věnující se zejména pstruhovým revírům. V rámci každoročního zarybňování se vysazuje pstruh duhový, takzvaný duhák, a pstruh obecný potoční, takzvaný potočák. Do potoků a řek se ovšem vysazuje již tržní ryba, která je, jak říkají rybáři, úplně hloupá. Nezná místní vodu, úkryty a je snadným cílem pro rybožravé predátory. Naprostá většina takto vysazených ryb nepřežije zimu.

Přirozenějším druhem je „potočák“. Mnichovohradišťští rybáři tak nakoupí plůdek, tedy malé ryby o délce 1,5 centimetru, které se pomocí kbelíků a naběraček roznesou po celé délce toku. Dá se říct, že se jedná o několik kilometrů prošlých břehů.

Krom Mohelky a Zábrdky, což jsou pstruhové revíry rybářů z Mnichova Hradiště, nově obývají malí pstruzi i mimopstruhový revír Jizeru. Pokud je rybka ve svém prostředí již takto odmala, lépe se přizpůsobí a je více odolná. Je zde velká šance, že se nestane dalším soustem. Naopak existuje možnost, že by se pstruzi mohli vracet na místa, kde je rybáři vypustili, a tam se mohli dokonce i vytřít. To by byl úplný vrchol snažení.

Tento cíl rybáři z Mnichova Hradiště podpořili i zvýšením spodní hranice lovné míry u „potočáka“ na 30 centimetrů. První výsledky bylo možné pozorovat už v roce 2022 a snad to letos bude ještě lepší. Vše je financováno z vlastních prostředků organizace.

Josef Ďurček, místopředseda MO ČRS Mnichovo Hradiště