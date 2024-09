Václav Šolc dnes 10:44

Po dvou letech se na pultech knihkupectví objevuje další ze série knih o bývalých vodních mlýnech s názvem Mlýny a elektrárny na dolním toku Jizery. Zachycuje jejich dávnou historii, ale i jejich přeměnu na elektrárny v průběhu celého dvacátého století až do současnosti. Čtenáře jistě zaujme i období počátků elektrifikace vtipně popsané v písni Jaroslava Uhlíře a Zdenka Svěráka „od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty, odtud proud se přelévá do stodoly, do chléva…“.