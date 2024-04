Ve dnech 13. a 14. dubna se konal 11. ročník Memoriálu Václava Břízy v Kamenici a mladoboleslavští judisté u toho nechyběli. V sobotu startovaly věkové kategorie U10 a U12 v neděli pak U14, U16 a U18.

Julie Kočí U10 váha 35,8 kg začínající závodnice zatím sbírala zkušenosti.

Jan Martinec U10 váha 37,5 kg v prvním utkání po velkém boji prohrál, v druhém si však spravil náladu – zvítězil na Iponn. Nakonec obsadil 2 místo

Marcus Filakovský U10 váha 40,5 kg své první utkání ukončil před časovým limitem krásnou technikou Tai otoshi, bohužel to se mu nepodařilo zopakovat v druhém zápase, ve kterém soupeři podlehl a odnesl si stříbro.

Dominik Míka U10 váha do 30 kg v prvním utkání rychle zvítězil krásnou technikou Sasae curi komi ashi, dalších dvou utkání však soupeřům podlehl a bral třetí místo.

Magdaléna Ondrášková U10 váha 27,5 kg na jedněch z prvních závodů se v tabulce potkala se třemi soupeřkami, kterým postupně podlehla

Nikolas Hulčík U10 váha 32,3 kg také první závod, kde v tabulce potkal tři soupeře, kterým postupně podlehl.

Valerie Novotná U10 váha 29,1 kg se utkala se dvěma soupeřkami. V prvním utkání zvítězila na Wazari, ve druhém utkání soupeřce podlehla. Odvezla si druhé místo.

Lukáš Vodička U12 váha 42 kg přijel na turnaj s velkými ambicemi, bohužel se mu nepovedl první zápas, který si nepohlídal a díky vyřazovacím systému z turnaje vypadl.

Jan Ondrášek U12 váha 60 kg bohužel ve své váhové kategorii -55 kg neměl soupeře, proto se rozhodl startovat ve vyšší váze. První dvě utkání prohrál a po velkém boji se mu povedlo třetího soupeře porazit a obsadil čtvrté místo.

Valerie Lacinová U12 váha 40 kg zapsala dvě prohry. Jednalo se její první turnaj, přijela sbírat zkušenosti

Lukáš Pacola – U18 – Po sympatickém a bojovném výkonu i s jistou dávkou smůly, po dvou prohrách nepostoupil do dalších bojů

Petr Svoboda – U14 – První závody v nové kategorii, systém pavouk. V prvním zápase podlehl soupeři na držení a dál nepostoupil.

Matouš Cinkeis – U14 –, systém pavouk, po prohře v prvním zápase na držení se dál nepodíval.

Jakub Bednář - U14 –,rozlosování pavouk. Jakub začal dobře, po dvou vyhraných zápasech s krásně provedenou technikou Ko-soto-gake se dostal do boje o třetí místo kde podlehl soupeři, který ho udržel a získal 4. místo.

Adam Ouřada – U14 -, systém pavouk, Adam měl svůj den, předváděl krásné Judo, po vyhraných zápasech na držení, Tai-otoshi a Ouchi-gari se probojoval až do finále, kde soupeře udržel na zemi a získal 1. místo.

Aleksandr Hryniak – U14 – Nastupoval s malým hendikepem, s bolavým lýtkovým svalem. Na jeho projevu to bylo trochu znát, ale velikou bojovností se to na celkovém výsledku neprojevilo. Probojoval se až do finále, kde na svého soupeře nestačil a bral tak 2. místo.

Karolína Roučková – U14 – Po jedné prohře a jedné vybojované zasloužené výhře obsadila 2. místo.

Laura Pošmurná - U16 – po dvou prohrách ve vyrovnaných a pohledných zápasech, kde v prvním zápase prohrála na držení a ve druhém 20 vteřin před koncem se po své technice nešťastně dostala do držení soupeřky a dál nepostoupila.

Marek Dudek – U16 – Postoupil z tabulky z druhého místa a v boji o finále podlehl soupeři a vybojoval tak 3. místo.

Kryštof Sobotka – U16 – Výhrou v prvním zápase postoupil do boje o finále, kde na soupeře nestačil a bral tak 3. místo.