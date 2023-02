Mladoboleslavští záchranáři ovládli Jarní cenu. Verner a Jaček lámali rekordy

/FOTOGALERIE/ Osmý ročník Jarní ceny Mladé Boleslavi v záchranářských disciplínách se konal v sobotu 18. února v městském plaveckém bazénu. V republikové konkurenci dvanácti oddílů se domácí reprezentanti stali nejúspěšnějším klubem závodů - a to jak do počtu medailí, tak do počtu prolomených rekordů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z Jarní ceny Mladé Boleslavi v záchranářských disciplínách v městském plaveckém bazénu. | Foto: Oldřich Zouhar

V individuálním čtyřboji, který se skládá z plavání s překážkami, tažení modelu s pásem a ploutvemi, záchranného polohového závodu a z tažení figuríny, získali domácí závodníci celkem 17 cenných kovů. Ve dvojboji štafet (tažení figuríny a polohová štafeta s pásem) pak na boleslavské konto připsali dalších 6 medailí. V kategorii mužů (ročník narození 2004 a starší) brali domácí stříbro zásluhou Michala Lhotky a bronz díky Jaroslavu Obdržalovi. Mezi ženami se ve stejné kategorii blýsklo duo sester Výmolových, když mladší Tereza vyplavala zlato a starší Veronika přidala bronz. Obdobné rozdělení cenných kovů mezi domácí bylo možné sledovat i v kategorii starších juniorů (ročníky narození 2005 a 2006), kde první místo vyplaval David Pekař a třetí místo získal Marek Sysel. Ani mezi staršími juniorkami nechyběly boleslavské zástupkyně. Vítězkou se stala domácí závodnice Kristýna Mňuková, kterou následovala Natálie Hrdinová na místě druhém. Obrazem: Hurá do ledové vody! Otužilci si užívali zimní pohodu v lomu Švarďák Další zlaté kovy přidali na mladoboleslavské konto také David Verner (startující v kategorii mladších juniorů (ročníky narození 2007 a 2008) a Vojtěch Jaček v kategorii žáků (ročníky narození 2009 a 2010). Oběma závodníkům se přitom zároveň podařilo přepsat historické rekordy Jarní ceny Mladé Boleslavi. Vojtěchovi Jačkovi se to povedlo v kategorii D na disciplíně 100 metrů tažení modelu s pásem a ploutvemi. David Verner pak zaplaval rekordy kategorie C hned ve třech disciplínách ze čtyř. V disciplíně 100 metrů plavání s překážkami se stal prvním závodníkem, který svůj čas dovedl stlačit pod magickou hranici jedné minuty, když dohmátl v čase 0:59,03. V disciplíně na 100 metrů záchranný polohový závod pak vylepšil předcházející rekord o téměř 6 vteřin. Medailovou sbírku svým bronzem dále rozšířila v kategorii žaček i Julia Tůmová. Mezi mladšími žáky a žačkami (ročníky narození 2011 a 2012) vybojovala zlato Kristýna Mannová a stříbro z domácího bazénu vylovil Jiří Šrajer. V nejmladší závodící kategorii (ročník narození 2013 a mladší) obsadili první příčku Yuva Belkacem a Linda Máková. Stříbro přidala Kateřina Mannová a třetí místo vyplaval Jonáš Janda. Zabezpečte bazény a jezírka. Pro zvířata jsou vodní prvky smrtící pastí Poslední cenné kovy na konto domácích připsali závodníci ve štafetách. Zlato brala boleslavská družstva mužů (Verner, Lhotka, D. Pekař a Franc) a žaček (Tůmová, Klotzbergová, Kopalová, Kr. Mannová). Stříbra přidaly štafety mužů (A. Pekař, Zouhar, Líbal, Štípek), žáků (Jaček, S. Belkacem, Šrajer, Krajíček) i žen (T. Výmolová, Hrdinová, Mňuková, Kopalová). Další boleslavské kvarteto (S. Klotzbergová, Štěpánková, Vaněčková, E. Tancmanová) vybojovalo bronzové medaile. Skvělé výkony boleslavských záchranářů v úvodu letní sezóny tak přinášejí velmi slibné vyhlídky nejen na jejich angažmá v dalších závodech v Česku, ale také velké šance na účast v zahraničních závodech v barvách české reprezentace. Kateřina Tancmanová