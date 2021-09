Že by byly zase volby? No jasný. Budeme se chlubit, že nemáme na Štěpánce kaluže a budou body. No a za to tam budeme mít ten čedič. Kam se podíváte. Stačí počkat až zase opadá listí a ani nebude vidět. Jenže právě o to jde. Nejen že je nebezpečný, ale v krajině, kde je jen pískovec je jak pěst na oko.

Park Štěpánka. | Foto: Ivan Bohuslav

Šlo by to i lépe, stačilo by se rozhlédnout nad kurty. Jako tam. Jenom usadit betonové žlábky, například. Ale upravují se i cesty. No a pak tam jednou bude muset vjet zase těžební technika, protože tam je teď všechno úplně špatně, no a ta to zase všechno rozjezdí. Jenže to už bude dávno po volbách. Škemral jsem u p. Kopala, když tam ještě byl. Psal jsem p. Bouškovi, byl jsem u p. Jihlavce, chodím škemrat na zastupitelstvo, leč marně. No akorát p. Povšík se utrhl, že se tam bude vysazovat. Pane bože do čeho?