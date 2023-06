/FOTOGALERIE/ Dva týmy uklízely přírodu Mladoboleslavska v rámci akce Ukliďme Česko. Děti z Mateřské školy Štěpánka v Mladé Boleslavi vyrazily uklízet do parku Štěpánka. Český svaz ochránců přírody Klenice jim dodal rukavice a pytle na odpad.

Z úklidu parku Štěpánka dětmi z Mateřské školy Štěpánka v Mladé Boleslavi. | Foto: se svolením ČSOP Klenice

„Věřte, že jsme toho, co do přírody nepatří, našli opravdu hodně. A tak jsme uklidili okolí sadu, který jsme s některými dětmi a rodiči vysazovali před dvěma roky u cvičiště,“ uvedla ředitelka mateřské školky Květuše Krušková. Pochválila děti, které do úklidu daly všechny síly. Měly také dobrý pocit, že nejen pro zajíce zkrášlily kus přírody.

Druhá akce se konala pod taktovkou oddělení PSI-P ze Škody Auto. Dobrovolníci vyčistili jednu z nejvýznamnějších lokalit Mladoboleslavska – Národní přírodní památku Radouč. V chráněném území nasbírali deset pytlů odpadků, které následně odvezla firma Compag.

„Díky jejich úsilí se příroda v této ojedinělé stepní lokalitě zbavila odpadků. Děkujeme zaměstnancům z oddělení PSI-P, že si našli čas pro naši přírodu a místo, kde žijeme. Jsme rádi, že jsme jim pomohli s organizací úklidu,“ vyjádřila svou spokojenost předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Klenice Milada Vrbová.

Ondřej Kořínek