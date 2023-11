/FOTOGALERIE/ Český svaz ochránců přírody Klenice pokračuje v říjnu a listopadu ve výsadbě ovocných stromů na předem vytipovaných místech. Obnovují se polní cesty a staré aleje, přibývají dřeviny podél silnic třetí třídy. O stromy se následně postarají obce a majitelé pozemků.

Ze sázení stromků mezi Pěčicemi a Jabkenicemi. | Foto: se svolením ČSOP Klenice

S kolektivizací zmizely v republice remízky, stromy podél polních cest, sady, po revoluci se zase hromadně kácely stromy podél silnic. Za 50 let česká příroda přišla o deset milionů ovocných stromů, během posledních pěti let vinou kůrovce a suchu zase o 60 procent lesů. To jsou velké ztráty. Bez stromů se totiž krajina čím dál více vysušuje a je více ohrožena klimatickými změnami.

V roce 2021 se na Mladoboleslavsku podařilo zasázet 100 keřů a 413 stromů, o rok později to bylo už 245 keřů a 435 stromů. Letos by to mělo být 480 stromů. Do výsadby se zapojují i zaměstnanci firem regionu, ale také z jiných částí České republiky. Pomáhají rovněž dobrovolníci.