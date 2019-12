Mladoboleslavská 1. ZŠ si rozšiřuje obzory s Erasmem

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 76 – je od září letošního roku zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS+ v programu školního vzdělávání. Je to již náš čtvrtý projekt tohoto typu – dříve Comenius. Do projektu pod názvem: „Inkluze skrz umění“ je zapojeno celkem 6 škol – kromě naší školy jsou to školy z Řecka, Finska, Lotyšska, Španělska a Chorvatska. Komunikačním jazykem je anglický jazyk.

Mladoboleslavská 1. ZŠ si rozšiřuje obzory s Erasmem | Foto: Mgr. Marie Šimůnková