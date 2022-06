„Dnešní mladá generace postrádá kontakt s přírodou, chybí jí odvaha a žije pohodlným životem. Dostat především městské děti na stanový tábor, kde musí spát ve spacáku a k dispozici mají jen studenou vodu, je velký problém. A to navzdory tomu, že přichází o spoustu zážitků, které jinde neprožijí,“ říká Michal Bělka, učitel Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, který je garantem expedičního programu s názvem Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, který motivuje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let k osobnímu rozvoji.

Do tohoto programu se škola přihlásila, aby svým studentům pomohla vystoupit z komfortní zóny, rozbourat dosavadní životní stereotypy, podnítila budování pozitivního vztahu k přírodě a pomohla jejím prostřednictvím formovat právě jejich osobnost. „Během cvičné mise jsou žáci rozděleni do týmů, vybaveni padesátilitrovými krosnami, ve kterých mají vše potřebné, aby několik dnů přežili v terénu. Plně naložení překonávají stometrová převýšení, což už samo o sobě často představuje silný zážitek,“ popisuje Michal Bělka. „Úspěšné zakončení cvičné expedice je však teprve klíčem k uspořádání ostré výpravy, kde si trasu určují už sami studenti. Musí si vše naplánovat do posledního detailu, aby několikadenní expedice měla smysl,“ podotýká.

Do expedičního programu se zapojilo přes pět desítek studentů, což předčilo veškerá očekávání. Michal Bělka to přisuzuje především pestré škále nabízených aktivit. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu totiž rozvíjí osobnost i v dalších oblastech. Účastníci se po několik měsíců pravidelně věnují vybraným sportovním aktivitám, pilují svůj talent a v neposlední řadě se zapojují do dobrovolnické činnosti. „Ve škole díky tomu vznikl bufet se svačinami, jehož výtěžek z prodeje poputuje dobročinným organizacím. Další studenti pomáhají pacientům v mladoboleslavské nemocnici, jiní doučují cizince nebo uklízí odpadky v přírodě,“ prozrazuje Bělka s tím, že nejdůležitější je nadšení, se kterým studenti jednotlivé činnosti vykonávají.

„Zjištění, že studenti na základě tohoto podnětu tráví více času v přírodě, získávají cenné zkušenosti do života, a navíc dobrovolně pomáhají tam, kde je to opravdu potřeba, je velmi pozitivní. Ochota pomáhat by měla být jedna ze základních lidských vlastností, proto věříme, že po zdárném dokončení projektu studenti nepřetrhají tyto vazby, budou v činnosti pokračovat a motivují tím další ze svých vrstevníků,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je podle Michala Bělky pouze prvním krokem na cestě, kterou by se gymnázium mohlo vydat. „Otevírá nám dveře k dalším možnostem, jak rozvíjet osobnosti a schopnosti našich studentů. Do budoucna bychom rádi vyrazili na nějakou delší expedici s jednotlivými třídami, kterou si celou zorganizují a naplánují její program. Ten musí splňovat samozřejmě hlavní cíl, kterým je vzdělávání,“ prozradil závěrem svou vizi Michal Bělka.

Autor: Karel Smetana