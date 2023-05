/FOTOGALERIE, VIDEO/ Více než 700 návštěvníků přilákala v sobotu 29. dubna do Škoda Muzea v Mladé Boleslavi akce Future Playground. Ta byla zasvěcená gamingu, digitálním technologiím a spřízněným tématům, která hýbou veřejným prostorem, jako je například umělá inteligence.

Future Playground ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi. | Foto: Ondřej Nečas

Gamingová část programu začala exhibičním duelem mezi týmy Škoda Auto Vysoká škola a Škoda Auto Střední odborné učiliště strojírenské ve hře League of Legends (LoL), kterou ovládli boleslavští vysokoškoláci. Následně se do svých bitev pustili účastníci finálového turnaje, kde si to v LoL, FIFA a NHL rozdalo dohromady více než 500 hráčů. Vítězem „Lolka“ se stal tým Dynamo Eclot, hráčské fotbalové umění nejlépe uplatnil Vojtaa96 a hokejový herní turnaj ovládl účastník s přezdívkou Shebby33.

Zdroj: Youtube

Doprovodný program prozářila velká jména svých oborů. Na simulátorech si mohli návštěvníci zazávodit přímo proti živoucí rally legendě Janu Kopeckému, o umělé inteligenci pohovořit s hvězdou digitální antropologie Sarou Polak a děním na hlavní stagi provázel herní guru a moderátor Mikuláš Tuček. Návštěvníci s dětmi zase často mířili do přistaveného kamionu Škoda Edu.Lab, kde mají budoucí vědecké talenty možnost experimentovat s technologiemi hravou formou.

Karatisté Auto Škody zářili na Grand Prix v Hradci Králové. Oblékli nové mikiny

„Gaming je zábavním fenoménem, který dnes svou globální popularitou překonal například i hudební nebo filmový průmysl. Zároveň v posledním roce došlo k překotnému vývoji na poli technologií a především umělé inteligence. Akce jako Future Playground dokáží tyto trendy zhmotnit na jednom místě a ztělesňují jednu z priorit Nadačního fondu Škoda Auto, kterou je podpora technologického vzdělávání v regionech. Věřím, že událost bavila jak hráče, tak technologické talenty a nadšence všech generací,“ shrnul letošní Future Playground ředitel pořádajícího Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.

Ondřej Nečas