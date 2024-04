Uprostřed letní sezóny byl na programu jeden ze středobodů plavecké termínové listiny – finále Mistrovství ČR družstev, kde se sešla TOP družstva z celé země, poprvé se této akce účastnili i mladoboleslavští muži. Ženy, které se v minulosti několikrát účastnily, zůstaly tentokrát u bran semifinále.

Plavecké finále Mistrovství ČR družstev. Zleva: Ondřej Hašlar, Jakub Mittner, David Verner, Jan Bucha (trenér), Jakub Turek, David Pekař, Jiří Janovský, František Musil. | Foto: se svolením M. Máka

Již od samého začátku závodů bylo jasné, že všechna družstva posílila a nenechala nic náhodě, i naši plavci byli víceméně v té nejlepší možné sestavě, ve většině případů i v nejlepší formě. Náš tým byl také jeden z mála, který byl složený čistě z odchovanců z našich vlastních řad, většina týmů využila práva na hostování a „stáhla“ si do svých soupisek nejlepší plavce z celé ČR, kteří závodí v týmech, které neměly to štěstí, potažmo výkony na to, aby se kvalifikovala do finále.

A nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Během sobotního programu se začal rýsovat reálný scénář umístění, kdy naši borci sváděli souboj o páté místo s dalším středočeským klubem – ELMA Kladno a s plaveckým klubem z Nového Jičína. Na konci prvního dne jsme byli na šestém místě, ELMA pátá a Nový Jičín na sedmém místě. V neděli se však karty obrátily, Nový Jičín se vyšvihl na páté místo, a o to šesté jsme bojovali až do poslední chvíle. Rozhodla až poslední trať závodů – štafeta na 4x100VZ, kde jsme kladenský klub porazili o pouhých šest setin vteřiny.

Tým ve složení Ondřej Hašlar, Jiří Janovský, Jakub Mittner, František Musil, David Pekař, David Verner a Jakub Turek tak obhájil pozici nejlepšího středočeského klubu a prorazil tak cestu budoucím plavcům, kteří by měli navázat na jejich úspěchy. Šesté místo ve finále II. Ligy MČR družstev, celkové 14. mezi všemi kluby, lze brát jako velký úspěch. Pokud bychom chtěli do budoucna postoupit i do I. Ligy mezi nejlepších 8, bude třeba určitě posílit tým i o plavce na hostování z jiných klubů.