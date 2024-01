Na 45. Mladoboleslavskou vlnku se v sobotu 20. ledna sjelo do Mladé Boleslavi 211 plavců ročníku narození 2012 a mladších z 21 oddílů, aby otestovali svou formu po vánoční pauze a před jarní částí sezony. Domácí naděje u toho samozřejmě nemohly chybět, město automobilů reprezentovalo 9 chlapců a 5 dívek. V početné konkurenci se rozhodně neztratili.

Mladoboleslavské plavecké naděje na 45. Mladoboleslavské vlnce v Mladé Boleslavi. | Foto: Michael Mák

František Hulčík dokonce vytvořil nejvíce bodovaný výkon mezi žáky, když 100 metrů volná způsob zaplaval za 1:04,96. Barbora Jandová a Linda Máková skončily na 4. respektive 5. příčce dle bodů.

František Hulčík proměnil každý svůj start v medaili (5x zlato, 1x stříbro), Yuva Belkacem bral 3x zlato, 1x stříbro, Šimon Blažek 1x bronz a 3x top 5, Barbora Jandová 1x zlato, 1x stříbro a 2x top 5, Linda Máková 1x stříbro, 1x bronz a 2x top 5, Kateřina Mannová 1x stříbro a 5x top 5.

Příjemným překvapením byl bronz Filipa Vyhlídka na 100 metrů znak, což je to pro něj určitě velká motivace do další sezony. Ani ostatní se rozhodně za své výkony nemusí stydět. Co start, to prakticky osobní rekord. Zvyšující se výkonnost boleslavských závodníků je známkou zodpovědného přístupu k tréninkům a slibuje pěkné výkony na základních soutěžích a Středočeském poháru nejmladšího žactva.

Konec sezony se povedl. V té příští mají mladoboleslavští plavci na co navázat

Tradičním zpestřením těchto závodů bývá závod trenérů na 100 metrů prsa a znak. Mladoboleslavský oddíl letos reprezentovali hned dva trenéři. Motivováni dopoledními výkony svých svěřenců se nedali zahanbit a Ondřej Eliáš si doplaval pro prvenství a Radka Brabcová skončila druhá (počítáno dle Masters bodů).

První závody nové sezony ukázaly aktuální formu závodníků a také, co je třeba zlepšit a na čem zapracovat. Poděkování patří všem mladoboleslavským účastníkům za reprezentaci, rodičům za fandění a trenérům za přípravu.