Osmé zimní mezinárodní mistrovství České republiky v plavání masters v České Lípě, které je mimo jiné spojeno s Korunní Cupem, se o víkendu 11. a 12. listopadu nemohlo obejít bez účasti plavců z Mladé Boleslavi. Reprezentovat klub jela sedmičlenná výprava ve složení: Radka Brabcová, Martin Brucha, Blanka Grulichová, Ondřej Eliáš, Jiří Janovský, Lukáš Sobotka a Radek Šitera.

Zástupci Mladé Boleslavi na osmém zimním mezinárodním mistrovství ČR v plavání masters v České Lípě. Dolní řada zleva: Radek Šitera, Ondřej Eliáš, Jiří Janovský. Horní řada zleva: Blanka Grulichová, Radka Brabcová, Lukáš Sobotka, Martin Brucha. | Foto: Tereza Štalcerová

Ačkoli chyběly závodní bloky s posuvnou odrazovou deskou, znakové starty, došlo k několika chybám v rozpise rozplaveb a byl zrušený každoroční večírek pro všechny, tak motivace nechyběla a medaile cinkaly hned od samého začátku.

Mistry České republiky se ve svých kategoriích stali: Jiří Janovský na 200 metrů prsa a 200 metrů motýlek (k tomu byl na obou tratích druhý v absolutním pořadí na body masters a na 200 metrů motýlek dokonce vytvořil nový český rekord v kategorii 35 až 39 let), Blanka Grulichová na 400 metrů volný způsob a 100 metrů volný způsob, Radka Brabcová na 200 metrů motýlek a 200 metrů volný způsob, Ondřej Eliáš, který se vrátil na republikový šampionát do České Lípy po dlouhých patnácti letech, bral zlato na 50 metrů prsa a 100 metrů prsa, Radek Šitera byl zlatý na 50 metrů motýlek a 100 metrů motýlek.

Lukáš Sobotka získal „pouze“ bronz na 200 metrů volný způsob a 100 metrů volný způsob. Na Martina Bruchu vzhledem k velké konkurenci v jeho kategorii medaile nezbyla, tak snad přiští rok.

K zamyšlení do budoucna by určitě bylo znovu uspořádat Mistrovství České republiky masters v Mladé Boleslavi, vzhledem k nynějšímu rozpisu, kde chybějí disciplíny pro vytrvalce, a lepšímu zázemí pro diváky i závodníky. Těm patří poděkování, přání štěstí do další sezony a hodně sil do nadcházejícího světového šampionátu v katarském Dauhá.