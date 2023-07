/FOTO, VIDEO/ Mladou Boleslav jako v minulých letech reprezentuje v Českém poháru v dálkovém plavání, letos v kategorii mladšího dorostu, David Verner. První závody absolvoval na začátku června, a to hned patnáctikilometrovou výzvou na rybníce Špinka u Červeného Kostelce.

Mladoboleslavský plavec David Verner. | Foto: Lenka Vernerová

Výzva to byla se vším všudy: teplota vody 18,2°C a vzduch okolo 17°C. David Verner se s tratí popral na výbornou a obsadil v mladším dorostu první místo. Druhý den odcestoval na soustředění sportovního centra mládeže, aby nabíral další tréninkové kilometry. Do výběru dálkoplavců se dostanou vždy jen tři nejlepší z ročníku z celé České republiky.

V sobotu 10. červnu následovalo druhé kolo Českého poháru v Tovačově. Teplota vody opět byla pod 20°C. Tentokrát se David Verner představil na desetikilometrové trati, kde celkově i mezi muži skončil druhý.

O víkendu 17. a 18. června se uskutečnilo Mistrovství České republiky v dálkovém plavání na Sečské přehradě. David Verner na desetikilometrové trati obsadil mezi dorostenci třetí příčku. Podmínky opět nebyly ideální: voda pod 20°C a vzduch též chladný. Závod byl hodně dramatický nejen vzhledem k vyrovnaným výkonům plavců, ale i kvůli blížící se bouřce. Ta nakonec nabrala jiný směr a Sečské přehradě se vyhnula.

Sezona dálkoplavců je velmi náročná, a tak se David Verner o víkendu 24. a 25. června vydal opět závodit, tentokrát na Bolevecký rybník v Plzni. Počasí i teplota vody byly příznivé. Zástupce Mladé Boleslavi v sobotu plaval deset kilometrů a vybojoval mezi dorostenci druhé místo za Denisem Borovkou. V neděli absolvoval poloviční trať, kde se mu podařilo pokořit hranici jedné hodiny. Celkově si v součtu časů na deset a pět kilometrů vyplaval pátou pozici. Toto umístění je bez rozdílů kategorií, což je o to cennější.

Po čtyřech závodních víkendech je David Verner v Českém poháru v mladším dorostu zatím ve vedení. Dále bude bojovat o cenné body do pohárového pořadí v červenci i srpnu a vyvrcholením by mělo být září, kde se po dva víkendy po sobě uskuteční těžké závody, a sice Mistrovství České republiky na dvacet kilometrů ve veslařském kanálu v Račicích a pak poslední kolo Českého poháru ve volné vodě v Mělicích, z něhož výsledky napoví, kdo postoupí do listopadového super finále na pět kilometrů v krytém pětadvacetimetrovém bazénu v Krnově.

Lenka Vernerová