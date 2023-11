/VIDEO, FOTOGALERIE/ Za hojné účasti diváků se v pátek 17. listopadu u městského fotbalového stadionu v Mladé Boleslavi konala Krampus noc. V průvodu se představilo na 200 pekelníků, nechyběly ani čarodějnice. Program zpestřila ohňová show skupiny T.E.T.R.I.S. a hudební vystoupení kapel Seven a Luboš Odháněl & WIX.

Krampus noc v Boleslavi v pátek 17. listopadu 2023. | Video: Deník/Michal Bílek

Krampus je alpské strašidlo, které se objevuje především okolo adventu a v rakouském a jihoněmeckém folklóru odpovídá českému čertovi, průvodci svatého Mikuláše. Je to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách a odtud se postupně rozšířila do celého Rakouska a posléze i do okolních států.

