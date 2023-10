/FOTO/ Dveře do zcela jedinečného světa, kde se z upcyklace stává umění a z odpadových materiálů vznikají elegantní a vkusné šperky s hlubším významem, otevře výstava s názvem Smysluplná elegance. V respiriu Městského paláce Templ v Mladé Boleslavi potrvá do pátku 22. prosince.

Upcyklované šperky z dílny Zuzany Smithové. | Foto: se svolením Zuzany Smithové

Obnošená trička, odstřižky látek, obaly od kávových kapslí i kazové tkaničky do bot. To může být výčet z obsahu odpadkového koše, ale pro Zuzanu Smithovou jsou to lákavé výzvy k tvoření, které uplatňuje ve své zbrusu nové značce Zuzi.Smi.

Od založení v roce 2019 nese Zuzi.Smi v sobě nejen kreativního ducha, ale i silné poselství o potenciálu, který skýtá zdánlivě bezcenný materiál. Každý vytvořený kousek nese designové zpracování, které proměňuje například kapsle na jedno použití v každodenní šperk. Autorka chce svoji tvorbou ukázat, že kreativita může změnit pohled na takzvaný odpad a vtisknout mu nový smysl.

Ochránci přírody si léto užili. Pracovně i při osvětových setkáních s veřejností

Návštěvníci výstavy tak mohou vstoupit do světa „upcyklovaných šperků“ a objevit, jak může proměna nečekaných surovin získat nový smysl a eleganci, která osloví všechny věkové skupiny.

V rámci vernisáže, která začne v neděli 15. října v 17 hodin, bude se také uskuteční interaktivní workshop pod vedením autorky. Bude to příležitost sami si vyrobit andílka z kapsle a jednoduchý náhrdelník. Veškeré potřebné materiály a nářadí budou k dispozici, takže stačí s sebou vzít jen dobrou náladu a chuť do tvorby.

Pozvánka na výstavu upcyklovaných šperků Zuzany Smithové v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi.Zdroj: Městský palác Templ v Mladé Boleslavi