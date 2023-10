Jan Amos Komenský dokončil první verzi rukopisu roku 1623. Poprvé byl vytištěn v roce 1631 v míšeňské Perně, podruhé byl vydán 1663 v Amsterdamu. Komenský se k tématu Labyrintu opakovaně vracel, rozvíjel a doplňoval původní téma o některé nové části a kapitoly, a proto se obě původní vydání od sebe liší.

Při psaní Labyrintu byl Komenský ovlivněn i spisy jiných autorů, zvláště pak spisy německého luterského teologa Jana Valentina Andreae, zejména dílem Peregrini in patria errores (Bloudění cizince ve vlasti). Oproti těmto dílům vyniká Labyrint bohatostí jazyka, dějovým spádem, ale také dramatickými dialogy mezi poutníkem a jeho průvodci.

