/FOTOGALERIE/ O novou inscenaci se rozšířil reportoár Městského divadla v Mladé Boleslavi. Hotel mezi dvěma světy, hra francouzského dramatika Érica-Emmanuela Schmitta, bude mít v režii Petra Mikesky premiéru v pátek 21. dubna od 19 hodin na velké scéně.

Z inscenace Hotel mezi dvěma světy v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Foto: Martina Dvořák Venigerová

Mysteriózní komedii o životě, o smrti a o lásce, která vše překoná, však mohou zájemci vidět už o den dříve, a to ve čtvrtek 20. dubna v rámci veřejné generální zkoušky se začátkem v 10.30 hodin.

Hotel mezi dvěma světy

Vítejte v luxusním hotelu, kde je vše dokonalé. Až na to, že si na důvod, proč jste na této dovolené či služební cestě, nemůžete nějak vzpomenout. Ani vy, ani jiní hosté. Místní tajemný doktor S… vám záhadu nikterak neobjasní, spíše naopak. Ale nevadí – je to celkem sympaťák a navíc velmi pohledná žena. Není na co čekat – chyťte život za pačesy a prožijte osudovou lásku dřív, než vám ujede výtah.

Reprízy jsou naplánovány na pátek 21. dubna, pondělí 24. dubna, středu 3. května, pátek 12. května, čtvrtek 18. května a čtvrtek 1. června vždy od 19 hodin. Všechny termíny najdete ZDE.

