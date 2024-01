/FOTOGALERIE, VIDEO/ Téměř hned po prosincové veřejné generálce a následné premiéře se komedie britského dramatika Robina Hawdona Dokonalá svatba stala hitem sezony v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Situace, které autor napsal, jsou skvěle vypointované a v režii Jaroslava Slánského, který režijně připravil i muzikál Donaha!, skvěle zahrané.

Komedie Dokonalá svatba v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Foto: Jarmila Vlčková

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď?

Svižná komedie popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den - obzvlášť, když to den předtím přeženete na rozlučce se svobodou. V komedii hrají Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková a Petr Bucháček.

Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvede 135minutové představení na velké scéně v těchto nejbližších termínech: čtvrtek 1. února, pátek 2. února a pondělí 25. března. Vstupenky si lze zamluvit či přímo zakoupit proklikem na uvedená data.

