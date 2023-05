Na startu nové tenisové sezony se oddíl LTC Mladá Boleslav připojil k projektu neziskové organizace Dropp, která se zabývá recyklováním ohraných tenisových míčků. Klub se tak stal jedním z více jak dvou set sběrných míst, kde lze odevzdat použité tenisové míčky a umožnit tak jejich recyklaci, další zpracování a následné využití v jiných produktech.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením Droppu

Sběrná místa v tenisových klubech se nenachází pouze v České republice, ale i v zahraničí. A neustále jich přibývá.

Pokud někdo chce tento projekt podpořit, tak stačí udělat jediné - umístit své ohrané tenisové míče do sběrné krabice, která se nachází v klubovně mladoboleslavského tenisového klubu.

Nezahazuj to, vrať to. To je heslo a myšlenka, kterou se snaží firma Dropp šířit.

Tomáš Kratochvíl, LTC Mladá Boleslav