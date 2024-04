Náročný víkend prožili 6. a 7. dubna karatisté TJ Auto Škoda Mladá Boleslav. V sobotu je nejprve čekalo soustředění reprezentace, které vedl gruzínský reprezentant a dvojnásobný mistr světa Gogita Arkania. V neděli se boleslavští borci vydali do České Lípy na 1.kolo národního poháru a bojovali o postupová místa na Mistrovství České republiky.

Vítěz národního poháru Damian Ona na stupních vítězů | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

V kata ml. žáků 10-11 let si mezi 50 startujícímu vedl skvěle boleslavský závodník Renat Tokariev. Až do semifinále porážel své soupeře jednoznačně 3:0. V semifinále byl nad jeho síly soupeř z libereckého SK Shotokan Trávníček, a Tokariev tedy místo vytouženého finále, musel bojovat o bronzovou medaili. Tento souboj vyhrál 3:0 a potvrdil, že patří na stupně vítězů.

V kumite žáků 10-11 let do 40kg Tokariev překvapivě podlehl netechnickému soupeři Novotnému hned v prvním kole. Boleslavský závodník sice vedl celý zápas 2:0, ale díky penalizaci za kontakt a následnému vyšlápnutí, byl ze zápasu diskvalifikován. Dostal ale možnost bojovat v opravách a po třech výhrách přidal druhou bronzovou medaili.

Famózní jízdu prožil v kumite st.žáků do 55kg Damian Ona. V čtvrtfinále i v semifinále porazil své soupeře rozdílem třídy o osm bodů. Ve finále na něj čekal zkušený závodník z Fight Club České Budějovice. Díky dobře zvolené taktice a rychlým úderům se Damian rychle dostal do vedení 3:0. Po zbytek zápasu si vedení ohlídal a zaslouženě zvítězil. I v kata se boleslavskému závodníkovi dařilo. V 55ti členném poli starších žáků se probojoval do 16tky nejlepších.

Tým TJ Auto Škoda MB na národním poháru v České LípěZdroj: se svolením Ludmily Nentwich

Výborně si vedli i ostatní závodníci boleslavského klubu, ač na medaile nedosáhli, výkony podali bojovné. Za zmínku stojí zápas Anety Farové ze které se stala boleslavská lvice. Svůj zápas prohrála až v poslední vteřině 5:6, ale ukázala, jak skvělá závodnice se z ní stává. Dále klub reprezentovali Mylana Kyselova, Michal Ivanchuk, Dan a David Markovi, Viktorie Chmelárová, Luboš Knespl, David Novák a Aneta Sochová.

„Víkend byl pro nás velice náročný, ale jsem moc ráda, že jsme si opět mohli zatrénovat s mistrem světa Gogitou Arkaniem. Národní pohár se nám povedl. Renat i Damian si vybojovali postup na prosincové MČR. Ostatní závodníci budou mít možnost na Krajském přeboru středočeského svazu karate, který nás čeká příští týden, nebo na dalších dvou národních pohárech. Všem moc blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci klubu“, hodnotila víkendový maraton trenérka Ludmila Nentwich.