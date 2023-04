/FOTO, VIDEO/ Poslední březnová sobota patřila mladým karatistům, kteří se sešli na Poháru nadějí ve sportovní hale v České Lípě. Boleslavský tým vyrazil v co nejsilnější možné sestavě doplněn o nováčky. Ti si poprvé mohli zkusit závodní kumite.

Mladí mladoboleslavští karatisté s trenérkou Ludmilou Nentwich na Poháru nadějí v České Lípě. | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Tradiční finálové zápasy opět předvedl Renat Tokariev se svým oddílovým kolegou Michalem Ivanchukem. Závodníci se dostali do finále kata mladších žáků, kde zvítězil Tokariev, a stejný výsledek dopadl i v kumite mladších žáku do 32 kilogramů. Oba patří k republikové špičce. Zlatá premiéra kata týmu ve složení Tokariev, Ona, Ivanchuk slibuje do budoucna další skvělé výsledky.

Další bezproblémové zlato zařídili Damian Ona v kumite žáků nad 41 kilogramů a Vincent van der Linden mezi dorostenci do 57 kilogramů. Společně s Tadeášem Schovánkem se tato skupina chlapců chystá na dubnové soustředění státní reprezentace.

Své první kumite zažilo několik boleslavských karatistů. Mezi nejúspěšnější a nejvýraznější se na výsledkovou listinu zapsal Dan Marek. Po výborném útočném výkonu ve čtvrtfinále, přišlo velice vyrovnané semifinále a v něm, prohra o jeden bod. Přesvědčivým výkonem porazil soupeře v zápase o bronz a bral svou první medaili z kumite. V kata si vedl podobně, mezi 25 závodníky prošel až do semifinále a nakonec mu patřilo čtvrté místo. Stříbro přidal v disciplíně agility.

Vždy kousek za úspěchem, tak by se dalo označit tažení Tadeáše Schovánka. Ač podal velice dobrý výkon, pokaždé mu chyběl kousek k vítězství jak v kata, tak kumite. Bronzovou medaili získaly v kata starších žákyň Ivana Vostruhová a Aneta Farová v agility. Zlatou medaili v disciplíně agility získala Mylana Kyselova. Ta svým bojovným výkonem mile překvapila na kumite, kdy velice těsně prohrála zápas o třetí místo. Další čtvrtá místa v kumite získala Tereza Černá a Tereza Kaulfusová, dále pak David Marek v kata.

„Závody ukázaly, že jdeme tím správným směrem a výkony mých svěřenců jdou stále nahoru. Nicméně nezapomínáme na chyby, na kterých je třeba pracovat a stále se posouvat dál. Gratuluji všem mým závodníkům za skvělé výkony a výsledky," zhodnotila mladoboleslavská trenérka Ludmila Nentwich.

Ludmila Nentwich, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav