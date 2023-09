/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mistrovství světa v karate organizace SKIF se konalo ve dnech 25. až 27. srpna v maďarském městě Györ. Tři závodníci oddílu Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav byli nedílnou a velice výraznou součástí české reprezentace.

Cesta Renata Tokarieva za snem o účastí na MS nebyla vůbec jednoduchá. Po úprku z rodné Ukrajiny, která je již téměř dva roky sužovaná válkou, našel azyl v oddíle TJ Auto Škoda Mladá Boleslav. S trenérkou Ludmilou Nentwich si velice brzy našli cestu, jak společně trénovat a rozvíjet chlapcův talent.

O historický úspěch pro boleslavské karate se postaral teprve devítiletý Renat Tokariev v kumite žáků do 12 let bez rozdílu hmotnosti. V eliminačních bojích porazil soupeře z Řecka a následně i protivníka z Izraele. Ve čtvrtfinále dokonce jednoznačně a před časovým limitem deklasoval sportovce z Kyrgyzstánu. Všechny zápasy byly vedeny velice útočně a aktivně.

V semifinále na Tokarieva čekal ukrajinský závodník. I přes velký výškový handicap držel zástupce Mladé Boleslavi nerozhodný výsledek po celou základní dobu zápasu. Na řadu tedy přišlo prodloužení – nový 1,5minutový duel. V něm byl Tokariev velice tvrdě zasažen kopem do hlavy. Sporně byl tento kop namísto kontaktní penalizace ohodnocen bodem.

Viditelně otřesený Tokariev se i přesto ještě snažil vyrovnat zápas. Ve snaze zaútočit inkasoval kop do břicha, což znamenalo konec pro české barvy. Bronzová medaile je fantastický úspěch. Radost byla neskutečná. Renat Tokariev se postaral o jedinou mládežnickou individuální medaili pro českou výpravu.

Další skvělý výsledek Tokariev přidal v kata žáků do 12 let. Jednoznačným výsledkem 5:0 porazil maďarského borce a mohl se soustředit na boj o medaili proti dobře připravenému Portugalci. Tokariev prohrál s budoucím vicemistrem světa katou heian yondan 4:1 a obsadil skvělé páté místo.

Renata Tokarieva po celé MS koučovala jeho trenérka Ludmila Nentwich, která zároveň celé MS působila jako trenérka české reprezentace. To svědčí o dalších kvalitách mladoboleslavského klubu.

Ve stejný den se do bojů o medaile postavil také nejstarší člen výpravy Ladislav Mareš. Na svém druhém světovém šampionátu postoupil v kategorii kata masters 55-59 let do čtvrtfinále, kde mu byl soupeřem úřadující evropský šampion z Dánska, na kterého jeho výkon nestačil. Nakonec ve své kategorii vybojoval dělené deváté místo.

V sobotu se na tatami v kumite žen nad 60 kg postavila Ludmila Nentwich. Soupeřku z Izraele nepřetlačila ve společně vedených technikách a neobhájila tak 9. místo z minulého MS v Hradci Králové. Sobotním neúspěchem si svou bojovnou náladu nenechala pokazit.

V neděli byla ve hře obhajoba 5. místa v kumite týmu žen. Los byl nekompromisní. Úřadující mistryně světa z Japonska již ve čtvrtfinále.

Český tým vedený boleslavskou závodnicí Ludmilou Nentwich v osmifinále naprosto jednoznačně porazil tým Mexika. Všechny zápasy skončily před časovým limitem a vítězstvím 3:0. V přímém souboji o medaili však tým žen podlehl favorizovaným Japonkám.

Všechny zápasy nicméně proběhly velice vyrovnaně a chyběl jen jeden bod ke štěstí, aby se z postupu k medailovým pozicím radovala česká reprezentace. Tým žen nakonec vybojoval 5. místo a obhájil tak výsledek z minulého šampionátu v roce 2019.

Souběžně probíhala kategorie v kata tým masters +180, kde měly české barvy také své zastoupení, včetně Ladislava Mareše. Velmi soustředěným týmovým výkonem za sebou zanechali například favorizované soupeře z Japonska a podlehli pouze obhájcům titulu mistrů světa ze Švýcarska a získali tak titul vícemistrů světa.

„Mistrovství světa dopadlo pro české barvy nad očekávání. Věděli jsme, že je Renat Tokariev skvěle připraven, ale tohle je naprostá bomba. Exploze emocí z bronzu byla neskutečná. Jsem ráda, že se Renatovi podařilo splnit si svůj sen," uvedla trenérka Ludmila Nentwich.

„Kromě závodění na mně tentokrát ležela i milá povinnost reprezentačního trenéra, za kterou jsem neskutečně vděčná a jsem ráda, že byla oceněna moje práce s mládeží. Za dva roky nás čeká Mistrovství Evropy v Řecku, kam bych si přála přivést více závodníků našeho klubu,“ dodala s tím, že karatisté velice děkují městu Mladá Boleslav za finanční podporu pro tento turnaj.