/FOTO/ Obrovského úspěchu dosáhl v kategorii masters mladoboleslavský karatista Ladislav Mareš a po loňském zisku stříbra dovedl český tým i ke stříbru na světovém mistrovství SKIF, které se na konci srpna uskutečnilo v maďarském Györu.

Stříbrný Ladislav Mareš (uprostřed) z Mladé Boleslavi na Mistrovství světa v karate organizace SKIF v maďarském Györu. | Foto: se svolením Ladislava Mareše

Člen boleslavského klubu Auto Škoda byl opět tahounem tříčlenného družstva v disciplíně kata +180 (součet věku tří členů družstva musí být 180 a více let). Spolu s ním tým tvořili dva zástupci pražského klubu SKBU Hostivař – Jan Gibas a David Štekl.

V silné konkurenci, když nastupovali ke svému vystoupení z nevýhodné první startovní pozice, se nakonec probojovali ke stříbru a titulu vicemistrů světa, když podlehli pouze obhájcům zlata ze Švýcarska a připsali si na své konto i například skalp favorizovaného Japonska, Itálie a Kostariky.

Splněný sen: karatista Renat Tokariev získal bronz na mistrovství světa v kumite

V kategorii jednotlivců 55 až 59 let prošel Ladislav Mareš do čtvrtfinále, kde nestačil na úřadujícího mistra Evropy z Dánska a obsadil dělené deváté místo.

„Bylo těžké najít společný čas a prostor pro tréninky. V našem věku už není moc jednoduché vstřebávat tréninkové dávky a zatuhlé klouby dostat do pohody. Jsem ale šťastný, že ta námaha měla medailový efekt,“ řekl boleslavský karatista.

Na disciplíny kata se boleslavští karatisté tolik nesoustředí, přesto vynikli

Zázemím pro přípravu byly tělocvičny v Praze. „Ukázali jsme, že stříbro z Evropy nebyla náhoda a že máme třeba i na víc,“ dodal Ladislav Mareš s tím, že by rád dovedl tým ke zlatu. O to evropské se může pokusit za dva roky v Řecku. „Když to jen trochu půjde, určitě se o zlato pokusíme,“ uzavřel šťastný karatista.

Přípravu a start závodníka podpořilo město Mladá Boleslav.