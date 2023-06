/VIDEO, FOTO/ Poslední závody pro mladoboleslavský karatistický A-tým před letními prázdninami se konal v sobotu 10. června v České Lípě. Šlo o Mistrovství České republiky FSKA, tedy pouze o disciplíny kata. Ačkoli se boleslavský oddíl zaměřuje spíše na kumite, i v tomto klání sklízel úspěchy.

Mladí karatisté TJ Auto Škoda Mladá Boleslav na Mistrovství České republiky FSKA ve sportovní hale v České Lípě | Video: se svolením Ludmily Nentwich

Tradiční nejlepší závodník Auto Škody Renat Tokariev nastoupil společně Michalem Ivanchukem do kategorie kata mladších žáků 9 a 10 let. Ivanchuk nestačil na silného soupeře v eliminacích a tentokrát na medaili nedosáhl. Tokariev i přes zranění kolene přešel výborným výkonem do finále. Tam předvedl stále zlepšující výkon s mistrovskou katou Bassai Dai, avšak to tentokrát nestačilo a Tokariev bral titul vicemistra ČR.

Mylana Kyselova skvělým výkonem vybojovala bronzovou medaili v kata mladších žákyň 9 a 10 let. Jen o povětsný fous utekla ve stejné kategorii bronzová medaile Anetě Sochové, která nastupovala ve druhém zápase o třetí místo a těsně podlehla soupeřce.

Ludmila Nentwich obhájila z loňska bronzovou medaili v kata veteránek. I když letos doufala ve vyšší příčky. Těsná prohra v semifinále dala zapomenout snu o zlaté medaili.

Další, kdo se postavil na tatami, byl Ladislav Mareš, a to v kategorii kata veteráni. S přehledem došel do semifinále, kde narazil na pozdějšího celkového vítěze a prohrál. Nakonec mu patřila rovněž bronzová medaile.

Velké želízko v ohni byl kata tým mladších žáků ve složení Tokariev, Ona a Ivanchuk. S naprostým přehledem prošli tři kola a probojovali se do finále. Tam nejtěsnějším rozdílem nestačili na své soupeře a připsali si tak stříbrné medaile.

Ve stříbrné jízdě pokračovala i kategorie kata duo mladších žáků ve složení Tokariev, Ona. I zde se boleslavští borci dostali až do finále. Čekalo je ovšem velké zklamání v podobě porážky. Ačkoli je zisk stříbra skvělým výsledkem, zklamaní bylo na borcích Auto Škody viditelné.

Vynikající výkon předvedlo duo kata mladších žáků Dan a David Markovi. Po sporném verdiktu rozhodčích obsadili čtvrtou příčku. Stejné umístění čekalo na duo dorostenců Vojtěch Eliáš a Damian Ona. Oba týmy své zápasy prohrály 1:2.

Ve skvělém výkonu chlapce doprovodila i děvčata. Kata tým dívek ve složení Kyselova, Černá a Sochova zacvičila velice dobře, leč znovu prohra 1:2. Dua Kyselova, Černá a Vostruhová, Sochová na medaili sice nedosáhly, ale reprezentovaly boleslavský oddíl skvělým výkonem. Bronzovou medaili získala Ludmila Nentwich společně s Boženou Pavlasovou (Sport Relax Česká Lípa) v kata duo ženy.

Poslední kategorii byl kumite BOB. Tam se v 35členném poli závodníků nejlépe předvedl Renat Tokariev a Michal Ivanchuk. Po pěti vyhraných kolech v eliminacích proti sobě stanuli ve finále. Z těsného vítězství se radoval Tokariev a Ivanchuk bral stříbro. Damian Ona vybojoval bronzovou medaili rovněž v kumite BOB.

„Poslední závody pro tým jsou za námi. Nezbývá než poblahopřát a poděkovat všem našim závodníkům, kteří předvádí vždy maximální výkony a vzorně reprezentuji naše město. Dále patří poděkování rodičům, celému týmu TJ Auto Škoda a městu Mladá Boleslav. Jsem na své závodníky nesmírně pyšná a už se těším na pokračování sezony opět po prázdninách," řekla na závěr trenérka Ludmila Nentwich.

Souhrn výsledků mladoboleslavských karatistů v České Lípě

Renat Tokariev - 2. místo kata mladší žáci, 1. místo kumite bob

Mylana Kyselova - 3. místo kata mladší žákyně

Aneta Sochová - 4. místo kata mladší žákyně

Ludmila Nentwich - 3. místo kata masters

Michal Ivanchuk - 2. místo kumite bob

Ladislav Mareš - 3.místo kata masters

Damian Ona - 3. místo kumite bob

Kata tým Tokariev, Ona, Ivanchuk - 2. místo

Kata duo Tokariev, Ona - 2. místo

Kata duo Dan Marek, David Marek - 4. místo

Kata duo Damian Ona, Vojtěch Eliáš - 4. místo

Ludmila Nentwich - 3. místo kata duo ženy (společně s B. Pavlasovou - Sport Relax)

Ludmila Nentwich, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav