/FOTO/ Karatisté Auto Škody Mladá Boleslav se v sobotu 23. září zúčastnili 21. ročníku Wakizaši Cup v Nymburce. Turnaj byl již od samého počátku provázen organizačními nedostatky a přešlapy ze strany pořadatelů, včetně nominace adekvátních rozhodčích. Boleslavský oddíl se proto rozhodl tento turnaj již nadále nepodporovat a dalších ročníků se nezúčastní. Po skončení turnaje se dokonce vyjádřil i Středočeský svaz karate, který byl také nespokojen s organizací a výroky rozhodčích.

Mladoboleslavští karatisté na 21. ročníku Wakizasi Cupu v Nymburce. Na snímku první Michal Ivanchuk a druhý Renat Tokariev na stupních vítězů v kumite žáků nad 30 kilogramů. | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Boleslavští borci získali ve sportovní hale při Základní škole Komenského v Nymburce devět medailí, radosti a dobrého pocitu z absolvovaných závodů si však s ohledem na jejich průběh vůbec neužili.

Renat Tokariev jednoznačně zvítězil v kata mladších žáků a stříbro získal i v kumite žáků nad 30 kg. Sklonit se musel jen před svým oddílovým kolegou Michalem Ivanchukem, se kterým již tradičně absolvoval finálový duel.

Splněný sen: karatista Renat Tokariev získal bronz na mistrovství světa v kumite

Michal Ivanchuk v dopoledních hodinách vybojoval ještě bronz v disciplíně kata. Další, kdo získal medaili v kata i kumite, byla talentovaná Mylana Kyselova. Stříbrnou medaili si odnesla z kata a v kumite získala s velkou převahou zlato.

Stříbrnou medaili získala Mia Galbavá v kata mladších žákyň 7-8 kyu. Bronzovou medaili a další cenné zkušenosti vybojovala Tereza Kaulfusová v kumite dorostenek do 52 kg, kdy nad její síly byla pouze závodnice z Prahy. Bronz v kata mužů nad 40 let přidal Ladislav Mareš.

Čtvrtá místa a zlepšující se výkon předvedla Aneta Farová v kumite a Sebastian Stanislav v kata mladších žáků.

Po evropském stříbru přišlo i světové. Karatista Ladislav Mareš byl tahounem

„Jeden z boleslavských závodníků pocítil na vlastní kůži, jak chutná pachuť výroku rozhodčího, když byl naprosto nepochopitelně trestán a penalizován. Následně dokonce i vyloučen za vyhýbání se boji. Nutno podotknout, že boleslavský závodník vedl 5:0 a soupeř se na něj několikrát rozeběhl bez techniky,“ vrátila se k podivným verdiktům rozhodčích trenérka Ludmila Nentwich.

„Další z našich závodníků byl penalizován za to, že dostal kop pod pás, rozhodčí si nepochopitelně spletla stranu, koho napomíná. A takto by se dalo pokračovat. Nezbývá, než se oklepat a jít dál. Nicméně doufám, že to na našich závodnicích nezanechá negativní dojem a neskončí se závody,“ dodala Ludmila Nentwich.