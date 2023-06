Boleslavští karatisté vítězili na Soptíku, Renat Tokariev bral tři zlaté medaile

Čtenář reportér

/FOTO, VIDEO/ U příležitosti druhého ročníku Ústeckého Soptíka, závodů pro děti od sedmi do třinácti let, se mladí karatisté sjeli do Ústí nad Orlicí. V silně obsazené konkurenci se mladoboleslavští borci neztratili. Nejúspěšnějším sportovcem se stal se ziskem tří zlatých medailí Renat Tokariev.

Mladí karatisté TJ Auto Škoda Mladá Boleslav na druhém ročníku dětských závodů Ústecký Soptík v Ústí nad Orlicí. | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Ten svým soupeřům nejprve nedal šancí v disciplíně kihon, kde jasně ukázal, že technická disciplína mu nedělá žádný problém, a zvítězil. Následovala kategorie kata mladších žáků 7 až 9 let. Do finálového duelu se probojoval Tokariev společně s oddílovým kolegou Michalem Ivanchukem. Renat nakonec zvítězil 2:1, když poprvé cvičil mistrovskou kata Bassai Dai. Stejné finálové obsazení se zopakovalo i v kumite žáků 7 až 9 let bez rozdílů hmotnosti. Boleslavští chlapci nedali ve čtvrtfinále ani v semifinále šanci soupeřům a prošli do tradičního finále. Tam byl znovu šťastnější Tokariev a bral třetí zlatou medaili. Karatisté z Boleslavi jsou čeští mistři. Na stupně vítězů je doprovodili syslové Skvělým výkonem se prezentovala Mylana Kyselova v kumite dívek 7 až 9 let do 30 kg. Čtvrtfinálovou soupeřku rozdrtila 10:0 před časovým limitem a suverénní byla i v semifinále. Finále bylo v jasné režii boleslavské závodnice, která si s přehledem si odvezla zlatý pohár. Bronzovou medaili vybojoval David Marek v kumite žáků 10 a 11 let 7-8. kyu do 40 kg, který podal zlepšený a útočný výkon. Dvě čtvrtá místa tentokrát patřila jeho bratru Danovi Markovi. Nejprve se dobrým výkonem probojoval do semifinále v kihonu, kde nestačil na svého soupeře. V boji o třetí místo těsně prohrál. Na bramborové vlně pokračoval v disciplíně kumite. I přes stále se zlepšující výkon to tentokrát na medaili nestačilo. Zdroj: Youtube Smolný den prožil Damian Ona. Ve čtvrtfinále vedl nad svým soupeřem 7:2, když 10 vteřin před koncem vyšlápl ze zápasiště a byl technicky napomenut. Následovalo další vyšlápnutí při úhybnémm manévru před nekontrolovaným kopem soupeře. Toto napomenutí však bylo fatální a závodník Ona byl ze zápasu vyloučen. „Nezbývá než špatný výsledek hodit za hlavu a pokračovat dál v nastavené přípravě. Klání v Ústí nad Orlicí jasně ukázalo, že naši závodníci jsou velice dobře připraveni obsazovat medailové pozice na všech turnajích. Naše další příprava směřuje na Národní pohár v Českých Budějovicích a následně na Mistrovství České republiky FSKA v České Lípě,“ zhodnotila trenérka Ludmila Nentwich. Nejstarší závodník v Lounech vybojoval dvě stříbrné medaile

Ladislav Mareš se v sobotu 20. května medailově prosadil na 15. ročníku Memoriálu Miroslava Šianského v Lounech. V kata mužů i v kata masters nad 40 let jako nejstarší ze závodníků dokázal vybojovat dvě stříbrné medaile. Ludmila Nentwich, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav