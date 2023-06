/FOTO/ Poslední květnová neděle v Českých Budějovicích patřila za účasti mladoboleslavské výpravy druhému kolu národního poháru žáků v karate. Jednalo se o přímou nominační soutěž na Mistrovství České republiky, které se letos bude konat v prosinci v Karlových Varech.

Mladoboleslavští karatisté na Národním poháru žáků v Českých Budějovicích: Renat Tokariev s trenérkou Ludmilou Nentwich. | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Velice povedená soutěž byla podpořena výbornou organizací a bezchybným časovým harmonogramem. K vidění bylo mnoho zajímavých zápasu a každá kategorie sčítala bezmála 30 závodníků.

Jako první se na tatami postavili Renat Tokariev a Michal Ivanchuk v kata mladších žáků 7 až 9 let. Dominantním způsobem oba postoupili až do semifinále, kde si každý zkusil novou závodní kata. Tokariev smolně prohrál 2:1 s katou bassai dai a Ivanchuk s hean Godan. Oba se tedy soustředili na své zápasy o bronzovou medaili. Tokariev jednoznačně zvítězil a bral bonz, Ivanchuk těsně prohrál svůj zápas a patřilo mu čtvrté místo. Oba závodníci si zajistili postup na domácí šampionát.

Další výborný výkon předvedl v kata Damian Ona. V 33členné kategorii došel po třech výhrách do čtvrtfinále, kde vypadl s pozdějším vítězem z Hodonína. Tak na boleslavského závodníka čekaly opravné boje. V nich jedno kolo vyhrál, druhé prohrál a obsadil tak skvělou sedmou příčku.

Karatisté z Boleslavi jsou čeští mistři. Na stupně vítězů je doprovodili syslové

Mylana Kyselova poprvé startovala na takto velké soutěži. Ačkoliv kata nejsou její silnou stránkou, překvapila skvělým výkonem a obsadila rovněž bodované sedmé místo. Aneta Sochová v kata mladších žákyň 10 a 11 let nepřešla přes eliminační kola.

Po kata se celý tým mohl soustředit na očekávané kumite, kde měli boleslavští závodníci velké ambice. Michal Ivanchuk si ve čtvrtfinále poradil s neustále simulujícím závodníkem z Třebíče a stejně hladce přešel i přes semifinále. Ve finále ho čekal silný soupeř z Českého Krumlova, na kterého nestačil a bral stříbrnou medaili.

Dalším nastupujícím byl Renat Tokariev ve váhové kategorii do 32 kg. Bez zaváhání postoupil do semifinále, kde došlo k očekávanému duelu s budějovickým závodníkem. Po velice pohledném zápase se radoval Tokariev. Finálový duel s libereckým závodníkem byl veden velice takticky a znovu se radoval boleslavský borec. Zlatá medaile a postup na Mistrovství České republiky byly zasloužené.

Malí bojovníci ochutnali jak pocity vítězství, tak vyrovnání se s prohrou

Mylana Kyselova startovala v kategorii žákyň 7 až 9 let do 30 kg. Po prvním vyhraném zápase si vybrala začátečnickou daň v semifinále a díky pasivitě prohrála. Dostala však šanci v opravných bojích. Další dvě soupeřky porazila a získala bronzovou medaili a cenné body do žebříčku.

V kumite mladších žákyň 10 a 11 let do 40 kg se představila boleslavská děvčata Aneta Sochová a Aneta Farová. Obě předvedly výborný výkon. Sochová brala body za sedmou pozici, Farová na ně nedosáhla.

Příště čeká boleslavské karatisty víkendový maraton v České Lípě. V sobotu 9. června si nejprve zkušenější závodníci změří síly na Mistrovství České republiky FSKA v kata a o den později čeká nejmladší závodníky Pohár bojovníků.

Ludmila Nentwich, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav