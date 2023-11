/VIDEO, FOTOGALERIE/ První kolo národního poháru organizace SKIF se konalo v sobotu 11. listopadu v Dolních Břežanech i za účasti karatistů Tělovýchovné jednoty Auto Škoda Mladá Boleslav. Ti vybojovali celkem 16 medailí - 7 zlatých, 2 stříbrné a 7 bronzových.

Národní pohár SKIF v Dolních Břežanech: vítězná Ludmila Nentwich s červenou šerpou ve finále kumite žen nad 60 kilogramů. | Video: se svolením Ludmily Nentwich

Nejúspěšnějším závodníkem turnaje se stal boleslavský Renat Tokariev, který získal tři zlaté medaile v individuálních kategoriích. Zvítězil v kata žáků 7-9 let, kata žáků 10-11 let a v kumite žáků 7-9 let nad 32 kg. Bronz přidal i v kumite žáků 10-11 let do 35 kg.

Dalším skvělým reprezentantem byl Michal Ivanchuk. Ten bral stříbro ve vyrovnaném finále právě proti Tokarievovi v kumite nad 32 kg. Bronz vybojoval v kategorii 10-11 let nad 35 kg. Díky zlepšenému výkonu v kata získal i skvělou stříbrnou medaili mezi žáky 7-9 let.

Skvěle si vedla i Mylana Kyselova. Ta získala zlatou medaili v kumite žákyň 7-9 let nad 30 kg. Dva bronzy vybojovala v kata žákyň 7-9 let a v kumite žákyň 10-11 let do 35 kg.

Bronzovou medaili vybojovala Aneta Sochová v kumite žákyň nad 35 kg, v totožné kategorii získala čtvrté místo Aneta Farová. Stejné umístění ji patřilo i v kumite starších žákyň.

Karatista Renat Tokariev bral jako jediný dvě zlaté medaile na národním poháru

V silně obsazené kategorii žáků 10-11 let do 35 kg získal čtvrté místo David Marek, který se prezentuje stále se zlepšujícím výkonem, stejně tak jako jeho bratr Dan Marek. Ten vybojoval bronzovou medaili mezi žáky do 40 kg.

Týmové soutěže se boleslavským reprezentantům povedly. Kata tým žáků Tokariev, Ivanchuk a Ondovčák (hostující závodník ze spřáteleného klubu Target Milovice) získal s přehledem zlatou medaili. V soutěži týmů mix zvítězilo boleslavské trio Tokariev, Ivanchuk a Kyselova. Skvěle jim sekundoval tým v sestavě Sochová a sourozenci Markovi, kteří vybojovali bronz.

Zlato do oddílové sbírky přidala i trenérka boleslavských karatistů Ludmila Nentwich. Zvítězila v kumite žen nad 60 kg. Další očekávané zlato nepřidala v kumite týmu žen. V prvním kole došlo u boleslavské závodnice k vykloubení ramene. Nentwich byla nešťastně zasažena kopem, který způsobil toto nepříliš časté zranění. Zápas tedy nemohla dokončit a odjela přímo do nemocnice.

Na třech zápasištích ve sportovní hale se utkalo přes 150 mladých judistů

Výborným výkonem se prezentovali rovněž nejmladší závodníci, kteří vyrazili na národní pohár poprvé a hned zanechali skvělý dojem. Vzorně klub reprezentovali Gia Nentwich, Mia Galbavá, Antonín Tůma, Sebastian Stanislav a Michal Tvrdý.

Karatisté Auto Škody se nyní chystají na silně obsazený turnaj Chemnitz Open do Německa. I tam chtějí předvést co nejlepší výkony a zabodovat.

„Závodníci předvedli skvělé výkony, ale také jsme odhalili chyby, na kterých je potřeba před mistrovstvím České republiky zapracovat. Mile překvapili nejmladší závodnici, bojovali v kata jednotlivců i v kata týmů. Ukázali, že směle mohou jezdit na takto kvalitní turnaje. Výkonnostně se určitě neztratili,“ hodnotila národní pohár trenérka Ludmila Nentwich.

„Nečekané zranění poněkud zkomplikovalo můj cíl obhájit titul na mistrovství České republiky, které se koná za tři týdny. Teď mi nezbývá, než čekat a věřit,“ dodala.