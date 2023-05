/FOTO/ Mladoboleslavští karatisté zazářili v neděli 14. května na Mistrovství České republiky asociace SKIF ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. Do města automobilů přivezli celkem 15 medailí - 7 zlatých, 4 stříbrné a 4 bronzové.

Karatisté TJ Auto Škoda Mladá Boleslav na Mistrovství České republiky SKIF ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Hned v ranních hodinách proměnil své tažení v nejvyšší kov kata tým žáku ve složení Tokariev, Ivanchuk a Ona. Radost byla obrovská a titul mistrů ČR zcela zasloužený. Tím se odstartovala vítězná vlna a pohodová nálada, která se nesla celým družstvem.

Druhá kategorie měla být složena z mix týmů chlapců a dívek. I zde byly postaveny velice silné sestavy. Trio Tokariev, Ona a Schovánková bralo ve velké konkurenci 4. místo, když ho od bronzu dělily dvě desetinky. Velice solidní výkon předvedli i David a Dan Markovi společně s Mylanou Kyselovou, ale neprošli přes kvalifikaci.

Tradiční finálový zápas svedli Michal Ivanchuk a Renat Tokariev v kumite žáků 7 až 9 let +30 kg. Oba dva v semifinále své soupeře porazili před časovým limitem. Ve finále svedli vyrovnanou bitvu, kde byl opět šťastnějším závodníkem Renat Tokariev. Ten přidal stříbrnou medaili v kata žáků 7 až 9 let, ke zlatu mu chyběly pouhé dvě desetinky bodu.

Na takto velké soutěži se poprvé objevila Mia Galbavá. Ta závodila v kategorii kata žákyň 7 až 9 let do 7. kyu. Naprosto skvělým výkonem se dostala do finále mezi nejlepší čtyři závodnice, kde ji nakonec patřila 4. příčka a obrovská zkušenost pro další soutěže. Bronzovou medaili vybojoval v kata žáků 10 až 11 let do 7. kyu David Marek.

Na dobrý výkon z uplynulého Grand Prix navázal Dan Marek v kumite žáků do 35 kg a bral bronzovou medaili. S velkou motivaci a touho po titulu nastupoval Damian Ona v kumite žáků 10-11 let nad 35 kg. Jednoznačným výkonem prošel do semifinále, kde těsně podlehl svému soupeři. Soustředěným výkonem pak s přehledem vybojoval bronz.

Poněkud znaven nastupoval do své další kategorie kumite starších žáků -50 kg. I zde s přehledem došel do semifinále, kde 1:2 podlehl závodníkovi z Karlových Varů. Následný zápas o třetí místo byl vyhodnocen ze strany rozhodčích poněkud smolně. Ona vedl 2:0, když na něj nekontrolovaně spadl soupeř a poranil mu koleno. Lékař již neumožnil boleslavskému závodníkovi pokračovat v souboji a jeho soupeř tak získal bronzovou medaili.

Nebojácným a skvělým výkonem se prezentovala Agáta Schovánková, když získala bronzovou medaili v kumite starších žákyň do 45 kg. Ukázala tak, že s ní soupeřky musí počítat v boji o nejvyšší kovy.

V kata žen se nepodařilo získat medaili Ludmile Nentwich, patřilo jí 4 místo. Úsměv na rty se jí vrátil po kategorii kata tým mix muži a ženy, kde s reprezentačními kolegy Marešem a Šírem získali naprosto nečekané zlato.

Ladislav Mareš obhájil titul Mistra ČR a znovu zvítězil v kata masters. Následně zvítězil i v kata týmu masters, kde cvičil se svými reprezentačními kolegy, se kterými se chystá na blížící se světový šampionát v Maďarsku. Stříbrnou medaili přidal v kategorii týmů masters +150.

Spanilou jízdu prožil Tadeáš Schovánek v kumite dorostenců do 60 kg. Nechal zapomenout na smolné momenty z předchozího závodu a předvedl zatím svůj životní výkon. S lehkostí prošel do semifinále, kde ho čekal velice dobře připravený hradecký závodník, kterému Schovánek nedal šanci a zvítězil před časovým limitem 3:0.

V podobném duchu probíhalo i finále. To zvládl boleslavský závodník ještě rychleji a rovněž slavil vítezství před časovým limitem 3:0 a titul mistra České republiky. Tentokrát pod stupni vítězů skončila stále se zlepšující Tereza Kaulfusová, když brala 4. místo v kumite dorostenek do 55 kg.

Ludmila Nentwich v kumite žen nad 60 kg svůj finálový duel svedla s reprezentační kolegyní Bukáčkovou z Hradce Králové. Po opatrném úvodu se dostala do vedení soupeřka, Nentwich kontrovala na 1:1. Následný útok se současnou technikou byl obodován hradecké závodnici a Nentwich tak brala titul vicemistryně ČR.

Až později se ukázalo, že boleslavská závodnice startovala s poraněnými žebry. Zranění si přivodila již na Grand Prix před dvěma týdny a zranění si nyní obnovila. Obě ženy se chystají na mistrovství světa v Maďarsku, kde kromě kategorie jednotlivců pojedou společně i kumite tým, kde z minulého šampionátu obhajují 5. místo.

„Všem závodníkům patří obrovská gratulace a poděkování. Tvrdá příprava se vyplatila a sklidila úspěch. Jsem opravdu moc pyšná na všechny své oddílové děti. Nyní bude příprava směřovat na červnové Mistrovství České republiky FSKA v České Lípě,“ zhodnotila trenérka Nentwich.

Boleslavské karatisty zdobily kromě nových týmových mikin ještě dva maskoti - boleslavští sysli.

Ludmila Nentwich, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav