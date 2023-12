/FOTO/ Svátek všech karatistů, Mistrovství České republiky Českého svazu karate, se konal první prosincový víkend v Karlových Varech. I přes počáteční organizační problémy, spojené se změnou haly, se karatisté TJ Auto Škoda Mladá Boleslav vybičovali ke skvělým výkonům.

Mladoboleslavští karatisté na Mistrovství České republiky v Karlových Varech. Na snímku (zleva): hlavní trenérka Ludmila Nentwich, Mylana Kyselova, Renat Tokariev, Michal Ivanchuk, David Marek, Damian Ona, Aneta Farová, trenér Josef Nentwich. | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Avizovaná moderní KW Arena byla vyměněna za chladnou plechovou tenisovou halu, kde se teplota pohybovala velice nízko a závodníci měli často přes kimono i zimní bundu.

Sobotní program patřil starším kategoriím. Na tatami se představila trenérka boleslavského klubu Ludmila Nentwich. Před třemi týdny si na národním poháru SKIF vykloubila rameno, přesto se rozhodla nastoupit a obhajovat titul z loňského roku. A to se povedlo. V kumite žen nad 35 let brala zlato a obhájila titul. V kata vybojovala stříbrnou medaili, když ve finále nestačila na závodnici Vašíčkovou z Prahy.

Další matador hájící boleslavské barvy byl Ladislav Mareš v kategorii kata Masters U55. I jemu se nevyhnuly zdravotní komplikace, díky kterým nemohl přes měsíc trénovat. Přesto podal velice dobrý výkon a postoupil do odpoledního finále, kde nestačil na soupeře Krátkého. Mareš stejně Nentwich získal v kata titul vicemistra České republiky.

Zlato do sbírky oddílu karate přidala i trenérka. Utrpěla ale bolestivé zranění

Neděle patřila žákovským kategoriím, kde měli karatisté Auto Škody hned několik želízek v ohni. Do kategorie kata žáku 7-9 let se nominovali Renat Tokariev a Michal Ivanchuk. Ten v osmifinále s přehledem přešel přes svého soupeře, ale ve čtvrtfinále 2:3 prohrál a skončil na 5. místě. Tokariev postoupil bez zaváhání do semifinále, kde na něj čekal jeho největší rival z Českých Budějovic. Tokariev prohrál 1:4 a čekal na něj zápas o třetí místo. V boji o medaili zajel skvěle zacvičenou katu Enpi, jednoznačně zvítězil a bral bronzovou medaili.

Disciplína kumite byla plná očekávání, na tu se boleslavští karatisté specializují. Jako první přišla na řadu kategorie kumite žáku 7-9 let nad 32 kg. Michal Ivanchuk si na tomto šampionátu vybral slabší chvilku. Po malém zaváhaní a nedůraznosti na začátku zápasu musel dotahovat zápas, ve kterém prohrával 2:0. To zvládl a časomíra ukazovala stav 3:3, když vteřinu před koncem soupeř zabodoval ze vstřícné techniky. Tím skončila i naděje na tolik vytouženou medaili.

Ve druhé polovině startovací listiny bojoval Renat Tokariev. Taktickým a sebevědomým výkonem ohromoval diváky i soupeře a pokaždé dokázal zabodovat kopem na hlavu. Ve finále nastoupil proti soupeři z Českého Krumlova, který neustále simuloval a zveličoval útoky boleslavského karatisty. Rozhodčím s Jihočechem došla trpělivost a byl několikrát napomínán za simulaci a padání na soupeře bez krytu. Tokariev skóroval několikrát kopem i úderem na hlavu a stal se zaslouženým mistrem České republiky ve své váhové kategorii.

„Euforie byla neskutečná. Renat na sobě celý rok poctivě pracoval a tohle je odměna. Mám obrovskou radost, tahle medaile je strašně cenná a zasloužená,“ komentovala jeho výkon trenérka Ludmila Nentwich.

Karatista Renat Tokariev bral jako jediný dvě zlaté medaile na národním poháru

Dalším bojovníkem, který získal medaili, byl David Marek v kategorii kumite žáků 10-11 let do 35 kg. V osmifinále jasným výsledkem 3:0 porazil účastníka srpnového mistrovství světa, Košťála z Hradce Králové. Marek tentokrát ukázal i svou vnitřní sílu, po vyhraném prvním zápase, musel převlékat chrániče, které se rozhodčím nezdály jako adekvátní, ač to v prvním zápase nevadilo. Marka to však nerozhodilo. Ve čtvrtfinále přešel přes závodníka Hejla a semifinále jen těsně nestačil na celkového vítěze Sladkého z Prahy. V přímém boji o bronzovou medaili nedal soupeři šanci a vybojoval tak svou zatím nejcennější medaili.

Mylana Kyselová se doslova prala jako lvice v kategorii dívek 7-9 let nad 30 kg. V prvním kole padla se soupeřkou, kterou vyřadila v kvalifikačním turnaji a zklamaní bylo obrovské. Následně se dostala do oprav, kde jí díky jednoznačnému vítězství, čekal boj o bronzovou medaili. Ten byl velice dramatický. Ještě 10 vteřin před koncem byl stav 0:0, následný sporný bod byl přidělen soupeřce. Kyselova ještě stihla vyrovnat, ale to nestačilo. V karate platí, že za vyrovnaného stavu vítězí první bodovaný závodník. Tímto tedy boleslavská závodnice skončila čtvrtá.

Damian Ona ve čtvrtfinále hladce přešel přes soupeře Golovina z Českých Budějovic. V semifinále nestačil na svého rivala Španíka. V boji o třetí místo se nedokázal prosadit ve vstřícných technikách a o dva body prohrál zápas o medaili. Čtvrté místo je i tak skvělým výsledkem pro boleslavského borce.

V kumite žákyň 10-11 let bojovala Aneta Farová. V osmifinále porazila domácí soupeřku jasným rozdílem 3:0. Ve čtvrtfinále na ni čekala o hlavu větší závodnice z Českého Krumlova, ta byla nad její sily a vystavila boleslavské závodnici stopku v bojích o medaile.

Začínající karatisté měli své mistrovství České republiky. Podali skvělé výkony

„Pro náš klub je to obrovský úspěch, všichni závodníci se srdnatě prali o medaile. Čtvrtá místa teď bolí, ale věřím, že až odezní čas, děti pochopí, jak skvělý úspěch to byl. Z celého srdce blahopřeji všem účastníkům mistrovství. Nominace na tento turnaj ukazuje, jak tvrdě naši závodníci pracovali po celou sezonu. Jsem na ně moc pyšná a děkuji jim za skvělou reprezentaci našeho klubu,“ konstatovala Ludmila Nentwich.