Mladoboleslavští karatisté získali v Říčanech u Prahy celkem 40 cenných kovů, z toho 15 zlatých medailí a tedy 15 titulů krajského přeborníka, 8 stříbrných medailí a 17 bronzových medailí.

Mladoboleslavští karatisté na krajském přeboru v Říčanech u Prahy. Na snímku zleva: Renat Tokariev, Sebastian Stanislav, Gia Nentwich a trenérka Ludmila Nentwich.Zdroj: se svolením Ludmily Nentwich„Všichni naši závodníci podali maximální výkon a ukázali, že naše příprava jde správným směrem. Dařilo se jak nejmladším začínajícím závodníkům, tak i A-týmu, který jasně ukázal své kvality. Budeme se snažit o co nejlepší umístění na republikovém šampionátu, máme velké cíle,“ hodnotila krajský přebor trenérka Ludmila Nentwich. Sama bude obhajovat mistrovský titul z loňského roku.

Nyní čeká karatisty druhé kolo Národního poháru WKF, kde naplno změří síly v nejsilnější možné konkurenci v České republice.

Výsledky mladoboleslavských karatistů v Říčanech

★ Renat Tokariev: 1. místo kata žáci 7-9 let, 2. místo kumite žáci 7-9 let +32 kg

★ Michal Ivanchuk: 3. místo kata žáci 7-9 let, 1. místo kumite žáci 7-9 let +32 kg

★ Mylana Kyselova: 1. místo kata žákyně 7-9 let, 1. místo kumite žákyně 7-9 let -30 kg

★ Dan Marek: 3. místo kumite mladší žáci 10-11 let -40 kg, 3. místo kata mladší žáci 10-11 let

★ David Marek: 1. místo kumite mladší žáci 10-11 let -35 kg

★ Damian Ona: 3. místo kata žáci 10-11 let, 1. místo kumite žáci 10-11 let -50 kg

★ Aneta Sochová: 3. místo kata žákyně 10-11 let, 1. místo kumite žákyně 10-11 let +40 kg

★ Tadeáš Schovánek: 3. místo kata dorostenci, 2. místo kumite dorostenci -57 kg

★ Vojtěch Eliáš: 3. místo kata muži, 2. místo kata junioři

★ Ladislav Mareš: 2. místo kata muži

★ Gia Nentwich: 1. místo agility dívky do 7 let, 2. místo kihon ido dívky do 7 let, 2. místo kumite balloon dívky do 7 let

★ Daniela Beránková: 3. místo agility dívky do 7 let, 1. místo kihon ido dívky do 7 let

★ Mia Galbavá: 1. místo kata beginners 8-9 let

★ Sebastian Stanislav: 1. místo kihon ido chlapci do 7 let, 1. místo agillity do 7 let, 1. místo kumite balloon chlapci do 7 let

★ Antonín Tůma: 1. místo kihon ido chlapci do 7 let, 2. místo agillity do 7 let

★ David Duriš: 3. místo kihon ido chlapci do 7 let, 3. místo agillity do 7 let

★ Viktorie Chmelárová: 3. místo kihon ido dívky do 10-11 let, 1. místo agillity 10-11 let, 3. místo kumite balloon dívky do 10-11 let

★ Luboš Knespl: 3. místo agillity do 10-11 let, 4. místo kihon ido chlapci 10-11 let

★ Tereza Černá: 3. místo kata beginners, 3. místo kumite beginners

★ Ivana Vostruhová: 3. místo kata žákyni 12-13 let beginners 7.kyu, 2. místo kumite beginners žákyni 12-13 let 7.kyu