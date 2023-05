/VIDEO, FOTO/ Dvoudenní mezinárodní turnaj v karate SKIF se konal o posledním dubnovém víkendu v Hradci Králové. Sjeli se tam účastníci z České republiky, Maďarska, Slovinska, Polska a Ukrajiny. Boleslavští závodníci se v nabitém závodní poli neztratili a každý si odvezl cenný kov.

Mladoboleslavská karatistka Ludmila Nentwich (vlevo) ve finálovém zápase týmů na Grand Prix v Hradci Králové | Video: se svolením Ludmily Nentwich

Sobota patřila dorostencům a seniorům. Ve své premiéře na SKIF turnaji se představila Tereza Kaulfusová. Nejprve nastoupila v kategorii dorostenek –55 kg, kde se ji nedařilo. Soustředěným výkonem a nastavenou taktikou ale vybojovala bronzovou medaili v kumite dorostenek bez rozdílu hmotnosti.

Jako další nastoupila na tatami trenérka boleslavských karatistů Ludmila Nentwich. Ve své váhové kategorii +60 kg brala bronz a v open stříbrnou medaili. Další bronz získala v kata žen s týmem Attfis Ostrava a se stejným týmem tradičně nastoupila i do kumite týmu žen. Nentwich ve finálovém zápase získala rozhodující bod, když soupeřku jednoznačně porazila 3:0.

Ladislav Mareš získal bronzovou medaili v kata Masters U50. Zlato přidal v kategorii kata tým Masters.

Nedělní soutěž zahajovali tradičně žáci. Jak už je zvykem v kategorii kumite žáků, do finále se probojovali Renat Tokariev a Michal Ivanchuk. Toto složení se konalo hned třikrát. Boleslavští karatisté se střetli ve finále žáků 7 až 9 let +30 kg, ve stejné věkové kategorii bez rozdílu hmotnosti a ještě v kumite žáku 10 a 11 let -35 kg. Pokaždé zvítězil Tokariev a Ivanchuk bral stříbrnou medaili.

Tokariev si připsal úspěch i disciplíně kata. Ve věkové kategorii 7 až 9 let získal bronz a mezi chlapci 10 a 11 let dokonce stříbro. Velmi dobrý výkon předvedl kata tým ve složení Tokariev, Ivanchuk a Ona. V silné konkurenci žáků 7 až 13 let vybojovali bronzovou medaili.

Trochu smolný turnaj prožil Damian Ona. Zaslouženou bronzovou medaili vybojoval v kumite chlapců 10 a 11 let +35 kg. A dvě čtvrtá místa ho čekala v kumite open a v kategorii -50 kg. V poslední kategorii byl v semifinále zraněn nekontrolovaným kopem od soupeře z Ostravy. Následně odjel do nemocnice na kontrolní rentgen ruky.

Další výbornou premiéru na soutěži SKIF zažil Dan Marek. Nejprve obsadil 7. místo v kumite žáků do 35 kg a pak vybojoval bronzovou medaili v kategorii bez rozdílu hmotnosti, když předváděl naprosto skvěle připravené kontry.

Jako poslední nastupovaly Aneta Sochová a Aneta Farová. V kategorii mladších žákyň se nakonec střetly v souboji o bronzovou medaili, kde zvítězila 3:2 Farová. V téže kategorii, ale bez rozdílu hmotnosti braly obě boleslavské závodnice bronz a v kategorii starších žákyň do 45 kg jim patřilo 4. místo.

Karatisté TJ Auto Škody poprvé oblékli nové týmové mikiny, které hrdě brali na stupně vítězů. Všichni předvedli stoupající formu před blížícím se Mistrovstvím ČR, které se koná za dva týdny. Boleslavské ambice jsou veliké. Hned několik závodníků touží oprávněně po titulu mistra ČR. Největší ambice mají Tokariev, Nentwich a Mareš, kteří se nominovali na srpnový světový šampionát v Maďarsku.

