/FOTO, VIDEO/ Vynikajícího výsledku dosáhli karatisté Tělovýchovné jednoty Auto Škoda Mladá Boleslav při svém prvním týmovém mezinárodním výjezdu. Na německém turnaji Chemnitz Open, který se konal v sobotu 18. listopadu, vybojovali deset medailí.

Mladoboleslavští karatisté na Chemnitz Open 2023 v Německu. Na snímku (zleva) medailisté z kata: Michal Ivanchuk, Renat Tokariev, Mylana Kyselova. | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Turnaj, na kterém startovalo bezmála 600 závodníků, ze sedmi zemí světa (Německo, Polsko, Alžírsko, Rakousko, Česká republika, Indie, Maroko), byl organizátorskou ozdobou. Pořadatelé odvedli skvělou práci, nedostali se do časového skluzu a zázemí bylo též velice dobře zajištěno.

Tento výjezd brali mladoboleslavští karatisté jako novou zkušenost okusit mezinárodní závodní pole a přípravu na blížící se mistrovství České republiky.

Skvělý výkon podal nejlepší boleslavský závodník Renat Tokariev, který vybojoval ve vysoce obsazených kategoriích hned čtyři zlaté medaile a nepoznal žádnou porážku. Nejprve jednoznačně zvítězil v kategorii kata žáků 7-9 let nad 7. kyu. Následně stejně jednoznačným výsledkem vyhrál i v kata open.

Do finále Renata Tokarieva doprovodil skvělým výkonem Michal Ivanchuk, který bral stříbrnou medaili. Bronz v kata vybojovala mezi žákyněmi 7-9 let nad 7. kyu Mylana Kyselova. Jen těsně pod stupni vítězů zůstal Damian Ona v kategorii kata starších žáků, když mu patřilo nepopulární čtvrté místo.

Plni očekávání nastoupili karatisté do disciplíny kumite. Současně dle harmonogramu nastoupili všechny kategorie do 10 let. Renat Tokariev nejprve nastoupil v kategorii 7-9let do 35 kg, po třech vyhraných zápasech postoupil do následujícího finále, kde nedal soupeři šanci.

Michal Ivanchuk bez zaváhaní také prošel přes eliminační kola ve své váhové kategorii žáků do 40 kg. Ve finále skvělým a soustředěným výkonem jednoznačně zvítězil.

Mylana Kyselová měla těžkou úlohu. Organizátoři spojili dvě váhové kategorie do 35 kg a nad 35 kg. Boleslavská závodnice ukázala velkou bojovnost a po třech vítězstvích postoupila do finále, ve kterém smolně prohrála až v samém závěru a získala stříbrnou medaili.

Na řadu přišly váhové kategorie bez rozdílu hmotnosti. Renat Tokariev a Michal Ivanchuk nastoupili s cílem společného finále. Michal Ivanchuk po jedné výhře nastoupil do čtvrtfinále, kde vedl 2:0 nad soupeřem z Německa. Neuhlídal skvěle rozjetý zápas a vteřinu před koncem nevykryl bodovaný kop na hlavu. Šance na další finále tímto skončila.

Renat Tokariev začal své zápasy velice aktivně. Semifinále bylo napínavé, simulující soupeř neustále zveličoval Tokarievovy útoky a boleslavský karatista byl několikrát trestán. I přesto se dokázal poprat i s tímto faktorem a zvítězil. Po čtyřech výhrách postoupil do finále. To bylo vedeno takticky od obou závodníků, nikomu se však nepodařilo zabodovat. O výsledku rozhodli rozhodčí 4:1 pro Renata Tokarieva.

Mylena Kyselova v kategorii žákyň bez rozdílu hmotnosti prošla po třech eliminačních kolech do finále. Tam na domácí soupeřku nestačila a získala svou další stříbrnou medaili.

V kumite starších žáků do 48 kg nastoupil technicky velice dobře připravený Damian Ona. Ve druhém kole neudržel slibné vedení a ve vstřícných technikách na něj soupeř zabodoval. Damian Ona následně bojoval v opravných bojích a v zápase o třetí místo zvítězil 6:0. Vybojoval tak bronzovou medaili. V kategorii open přešel bez problému první kolo, ve druhém nestačil na pozdějšího celkového vítěze. V opravných bojích se českému závodníkovi již nepodařilo prosadit.

Mezi žákyněmi nad 36 kg bojovala Aneta Farová. Výborně se poprala s nervozitou a předvedla zlepšující se výkon. Nepodařilo se ji však postoupit z eliminačních kol a bojovat o cenné kovy.

Posledním želízkem v ohni byla Tereza Kaulfusová mezi dorostenkami do 54 kg. V zápase o bronz se ji nepodařilo udržet slibné vedení 2:0 a skončila čtvrtá. Stejné umístění zaujala i mezi dorostenkami bez rozdílu hmotnosti.

„Turnaj dopadl nadmíru dobře. Věděla jsem, že jsou naši závodníci dobře připraveni, ale výsledky předčily mé očekávání. Ráda bych vyzdvihla naše závodníky, kteří odvedli skvělou práci a nechali na tatami opravdu všechno. Nevzdali se a bojovali do posledních chvil. Odměnou nám jsou takto skvělé výsledky, kterých si neskutečně vážíme. Na všechny mé závodníky jsem velmi pyšná,“ hodnotila turnaj mladoboleslavská trenérka Ludmila Nentwich.

„Velice oceňuji pořadatelskou práci a organizaci celého turnaje, který byl bez chyby. Pokud to bude jen trochu možné, přijedeme za rok znovu. Příští týden nás čeká nominační turnaj na mistrovství České republiky děti – beginners, kde rovněž věřím v hezká umístění mých svěřenců,“ dodala Ludmila Nentwich.