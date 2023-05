/FOTO/ První závody Českého poháru v paddleboardingu se za účasti zástupců mladoboleslavského oddílu kanoistiky konaly v sobotu 20. května na Hostivařské přehradě. Nadějná Linda Syrovátková startovala jako čerstvá juniorka mezi ženami a v obou závodech - sprintu a long distance - dopádlovala na vynikajicím druhém mistě mezi juniorkami a celkově čtvrtá v ženách.

Z Českého poháru v paddleboardingu na Hostivařské přehradě. | Foto: se svolením Petry Syrovátkové

Linda Syrovátková od roku 2022, kdy závodila ještě v kategorii dívek do 15 let, udělala obrovský výkonnostní i technický skok. Na nejlepší českou pádlerku Ivu Dundovu ještě kousek chyběl, ale ve sprintu jí od druhé a třetí ženy dělily centimetry. Podobné to bylo i v dlouhém závodě na deset kilometrů, kdy přijela do cíle se ztátou pěti vteřin na druhou příčku.

V uctivé vzálenosti a se ztrátou jedenácti minut na dceru dojela do cíle longu i Lindina matka Petra Syrovátková. To jí stačilo stejně jako výkon ve sprinu na třetí příčku v kategorii žen nad 50 let.

Po čtrnáctidenním tréninku bude Český pohár v paddleboardingu pokračovat na Máchově jezeře. Na polovinu června se už chystá druhý ročník Paddle Festu Jizera v Podmlázkách. Zájemci si tam mohou vyzkoušet pádlování, případně i závodění v otevřené kategorii Sport.

Petra Syrovátková