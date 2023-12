Starší věkové kategorie startovaly ve stejný den na Pražském adventním poháru.

● Jan Ondrášek (-50 kg) bral v bronz.

● Jan Brunner (+73 kg) zaznamenal čtyři výhry před limitem a vybojoval zlato.

● Kateřina Ondrášková (-57 kg) obsadila páté místo.

● Karolína Roučková (-44 kg) bojovala statečně, ale nebodovala.

● Arsenij Levashov (-42 kg) sbírá závodnické zkušenosti, tentokrát dva zápasy bez výhry.

● Marek Dudek (-50 kg) absolvoval dvě utkání, ve kterých neuspěl.

Zdroj: Youtube

● Hynek Švec (-60 kg) nenašel přemožitele a po čtyřech vítězstvích slavil prvenství.

● Jakub Havel (-73 kg) sbírá závodní zkušenosti.

● Lukáš Pacola (-66 kg) si vyzkoušel poprvé atmosféru většího turnaje a vrátil se s jednou prohrou.

● Jan Bauer (-81 kg) dokázal čtyřmi výhrami a zlatou medailí, že i vyšší váhová kategorie je „hratelná“.

Díky patří trenérům i všem závodníkům za nasazení a bojovnost. Pro mnohé to byly poslední závody ve věkové kategorii a od nového roku postoupí do vyšších a možná změní i váhovou kategorii, ale to už patří ke sportu a je to jen další výzva k překonání.