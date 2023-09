/FOTOGALERIE/ Šestý ročník turnaje v judu - Říčany Cup - se konal o víkendu 16. a 17. září. V sobotu startovaly věkové kategorie U10, U12 a uzavřená soutěž pro Středočeský kraj U14 jako nominace na Přebory České republiky. V neděli se uskutečnila otevřená soutěž pro kategorie U14, U16 a U18.

V sobotu v Říčanech startovalo čtrnáct mladoboleslavských judistů a přivezli dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, v neděli vycestovalo z města automobilů šest judistů, kteří získali čtyři zlaté medaile a jako tým brali stříbro.

Kategorie U10 - sobota

- Valerie Novotná, váha do 26 kg, vybojovala 3. místo

- Nikolas Hulčík, váha do 30,1 kg, na prvních závodech sbíral zkušenosti

- Lukáš Vodička, váha do 39,5 kg, porazil všechny soupeře a zajistil si 1. místo

Kategorie U12 - sobota

- Alžběta Rejnková, váha do 36 kg, vybojovala 2. místo

- Matyáš Mařan, váha do 38 kg, první zápas ukončil v prvních 10 vteřinách na ippon, ale ve druhém zápase podlehl soupeři a do oprav už se nedostal

- Petr Svoboda, váha do 42 kg, prohrál v 1. kole a do oprav se už nedostal

- Václav Švorc, váha do 46 kg, druhé závody, zatím sbírá cenné zkušenosti

- Jan Ondrášek, váha do 50 kg, první zápas prohrál a v opravách se dvěma výhrami probojoval na 5. místo

- Jakub Bednář, váha do 50 kg, všechny své zápasy ukončil před časovým limitem, až ve finále podlehl soupeři a obsadil 2. místo

Kategorie U14 - sobota

- Karolína Roučková, váha do 44 kg, po dvou prohrách dále nepostoupila

- Marek Dudek, váha do 46 kg, nepostoupil z rozřazovací tabulky do dalších bojů

- Aleksandr Hryniak, váha do 55 kg, dvěma výhrami si zajistil postup z tabulky a v boji o postup do finále podlehl soupeři, obsadil 3. místo

- Kateřina Ondrášková, váha do 57 kg, musela odstoupit z důvodů zranění

- Jan Brunner, váha +73 kg, všechny své soupeře porazil a získal 1. místo

Kategorie U14 - neděle

- Karolína Roučková, váha do 48 kg, zápasila o jednu váhovou kategorii výše, nepostoupila z tabulky

- Jan Brunner, váha +73 kg, zápasy skončil před časovým limitem a obsadil 1. místo

Kategorie U16 - neděle

- Laura Pošmurná, váha 52 kg, všechny své zápasy ukončila před časovým limitem a obsadila 1. místo

- Hynek Švec, váha do 60 kg, všechny své zápasy vyhrál včetně finále, které bylo velice vyrovnané, obsadil 1. místo

- Lukáš Pacola, váha do 66 kg, druhé závody, zatím sbírá cenné zkušenosti

- Jan Brunner, váha +81 kg, byl nasazen i v mladších dorostencích, kde všechny své soupeře porazil a obsadil 1. místo

Kategorie U18 - neděle

- Matyáš Douša, váha 73 kg, postoupil z prvního kola, ve druhém podlehl soupeři a následně v opravách další dva zápasy vyhrál, v boji o 3. místo podlehl soupeři a obsadil 5. místo.

Mladoboleslavská výpomoc v první lize judistů

Mladoboleslavský judista v ligovém týmu TJ Kralupy nad Vltavou.Zdroj: se svolením Miroslava Staňka

Mladoboleslavský judista Matěj Kopecký (kategorie U18) bojoval v první lize a svými výkony pomohl družstvu TJ Kralupy nad Vltavou ke konečné čtvrté příčce.