/FOTO/ Jedenáct dětí ve čtyřech věkových kategoriích zastupovalo mladoboleslavské judo na Podzimním poháru v Turnově. Získaly jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Populárního turnaje se v sobotu 18. listopadu zúčastnilo celkem 260 bojovníků, kteří se utkali na třech zápasištích.

Mladobolestavští judisté na Podzimním poháru v Turnově. | Foto: se svolením Miroslava Staňka

Kategorie U10

● Valerie Novotná, váha 25 - 26 kg, vyhrála jeden zápas, obsadila 4. místo.

● Nikolas Hulčík, váha 31 - 31,45 kg, vyhrál jeden zápas a obsadil 4. místo.

● Julie Kočí, váha 33,5 - 34,3 kg, obsadila 5. místo.

● Lukáš Vodička, váha 40 - 41,5 kg, až na jeden zápas všechny vyhrál a vybojoval 2. místo.

Kategorie U12

● Petr Svoboda, váha do 42 kg, zajistil si postup z tabulky jedním vyhraným zápasem, ale v dalším zápase prohrál o postup do semifinále a obsadil 5. místo.

● Matouš Cinkeis, váha do 46 kg, zajistil si dvěma vyhranými zápasy postup z tabulky, ale v boji o postup do finále podlehl soupeři a obsadil 3. místo.

● Jan Ondrášek, váha do 50 kg, až na jeden zápas všechny vyhrál a vybojoval 2. místo.

Na třech zápasištích ve sportovní hale se utkalo přes 150 mladých judistů

Kategorie U14

● Arsenii Levashov, váha do 42 kg, obsadil 5. místo.

● Aleksandr Hryniak, váha do 55 kg, obsadil 5. místo.

Kategorie U16

● Hynek Švec, váha do 60 kg, nedal šanci žádnému soupeři, všechny zápasy vyhrál a obsadil 1. místo.

● Jakub Havel, váha do 73 kg, obsadil 5. místo.