První letošní soutěžní víkend mají za sebou mladoboleslavští judisté. Například patnáct dětí z kategorii U10, U12 a U14 startovalo na devátém ročníku Podještědského novoročního poprání v Liberci. Většina z nich přešla nově do starší kategorie, takže i s touto změnou se mladí bojovníci z města automobilů museli popasovat.

Výprava mladoboleslavských judistů na devátém ročníku Podještědského novoročního poprání v Liberci. | Foto: se svolením Miroslava Staňka

Nakonec z toho byla medailová sbírka ve složení: tři zlaté, pět stříbrných a pět bronzových.

Kategorie U10

● Roman Fuhrman, váha do 23,1 kg - vybojoval 2. místo.

● Magdaléna Ondrášková, váha do 26,4 kg - je prvním rokem v U10, zatím tedy sbírala soutěžní zkušenosti

● Valerie Novotná, váha do 26,4 kg - umístila se na 2. příčce

● Patrik Lacina, váha do 28,5 kg - převedl krásnou techniku O soto gari a zajistil si 3. pozici

● Nikolas Hulčík, váha do 32,8 kg - obsadil získal 3. místo

● Mateo Kelava, váha do 35,5kg - skončil na 3. příčce

● Marcus Filakovský, váha do 36,5 kg - první zápas vyhrál na techniku O soto gari, druhé utkání prohrál, ve třetím vzájemném souboji zvítězil na techniku Seoi nage a držení, po velkém zlepšení mu patřilo prvenství

● Jan Martinec, váha do 39,2 kg - vybojoval 1. místo

Na Samurajské kataně medaile judistům nezacinkaly, na adventním poháru už ano

Kategorie U12

● Valerie Lacinová, váha do 40 kg - zatím sbírá zkušenosti, ale nechybí ji nadšení a zápal

● Jan Ondrášek, váha do 51,8 kg - vynikal v boji na zemi a drženími získal 3. místo

Kategorie U14

● Matyáš Mařan, váha do 38 kg - technikami O soto gari, Kouchi gari a držením si zajistil 2. pozici

● Arsenii Levashov a Petr Svoboda, váha do 42 kg - oba skončili bez výhry

● Karolína Roučková, váha do 43,5 kg - zdolala všechny soupeřky a získala 1. příčku

● Matouš Cinkejs, váha do 50 kg - technikou O soto gari a Tai otoshi a po rozvážení soupeřů vybojoval 2. místo. předvedl velké zlepšení

Judistka neměla ve své váhové kategorii soupeřku. V Polabské lize dala přátelák

Nelenili ani starší zástupci oddílu

Laura Pošmurná startovala za Yawaru Praha v kategorii U18, váha do 52 kg. Vyzkoušela si vyšší kategorii a získala nové zkušenosti v Polsku. Yawara se celkově umístila na 8. místě z 90 klubů a 1000 závodníků.

Jan Brunner a Hynek Švec se zúčastnili tréninkového srazu talentované mládeže v Teplicích a mají našlápnuto do reprezentačních výběrů.

Trenérské duo Jiří Štěpánek a Pavel Svoboda se na kurzu v Praze připravovali na zvyšování kvalifikace na trenéra 3. třídy.

Pavla Pošmurná a Jan Ondrášek trénovali katy v Praze na mistrovský stupeň 1. dan.