/FOTOGALERIE/ Správným vzorem pro své svěřence byli tři mladoboleslavští trenéři juda, kteří se v sobotu 23. září zúčastnili mezinárodního Mistrovství České republiky veteránů v Hrobě. Pavla Pošmurná získala stříbro v kategorii W2 -52 kg, stejný kov vybojoval i Pavel Svoboda v kategorii M4 +100 kg.

Na stupních nechyběl ani Jan Ondrášek. Ten v kategorii M3 -81 kg skončil na třetí příčce, když porazil borce z Polska a Německa. Šampionát byl totiž otevřený i pro zahraniční judisty.

MVC Mělnický pohár

Mladí judisté z Mladé Boleslavi měli o víkendu 23. a 24. září na programu devátý ročník MVC Mělnického poháru s mezinárodní účastí. V sobotu startovaly kategorie U10 , U12 a U14, v neděli pak kategorie U16, U18 a U23. Vesměs všichni předvedli pěkné výkony, které se sice ne vždy povedlo přetavit ve vítězství nebo umístění, ale i zkušenost se cení. A dokonce i v prohraných zápasech zpravidla dokázali zaznamenat bodované techniky.

U10 - hmotnost do 40,3 kg - Lukáš Vodička zcela ovládl kategorii a po pěkném výkonu a třech vítězství přesvědčivě bral prvenství. Všichni ostatní (Markus Filakovský do 37,7 kg, Nikolas Hulčík do 30,9 kg, Valerie Novotná do 26,5 kg) zaznamenali dvě respektive tři prohry, ale po pěkných výkonech. Vyhrané utkání prohráli občas vinou závodnické nezkušenosti. Valerie Nobotná obsadila třetí místo.

U12 - hmotnost do 50 kg - Jakub Bednář a Matouš Cinkeis, pro něhož to byly první závody. vyhráli shodně své skupiny. Jakub Bednář nakonec skončil po čtyřech jasných výhrách první a Matouš Cinkeis získal po dvou výhrách a jedné prohře bronzovou medaili. V kategorii do 36 kg si do zranění vedla dobře Alžběta Rejnková - první duel vyhrála, ve druhém si ovšem přivodila pohmoždění hrudníku a poslední mač raději po první technice vzdala. Za výhru a statečnost brala bronz. Václav Švorc odešel v kategorii do 46 kg s bilancí dvě prohry, ale pro něj platí asi nejvíc výše uvedené - vedl na w-ari, měl dva tresty a pět vteřin před koncem vyšlápl, za což musel být vyloučen.

U14 - hmotnost +73 kg - Jan Brunner měl jen jednoho soupeře, kterého byl tedy nucen dvakrát porazit, aby získal zlato. Saša Hryniak ve váhové kategorii do 55 kg jednou výhrou a dvěma prohrami bral bronz. Musí zapracovat na sebedůvěře.

U16 - hmotnost -66 kg - Lukáš Pacola měl v prvním kole volno, ve druhém podlehl soupeři na iponn a také z oprav odešel poražen. Hynek Švec (hmotnost -60 Kg) v prvním kole také odpočíval, ve druhém zvítězil nad německým judistou v golden score technikou tomoe nage, v semifinále porazil domácího borce před časovým limitem a ve finále po velkém boji podlehl na wazari a bral druhou příčku.

U18 - hmotnost -73 kg - Jan Bauer podlehl v prvním kole budoucímu finalistovi, v opravách zvítězil na hansoku make (soupeř se při technice uchi mata dotkl čelem tatami), v dalším kole opět prohrál a z dalších bojů byl vyřazen. Matyáš Douša ve stejné váhové kategorii zdolal v prvním kole protivníka ve dvacetisekundovém zápase technikou seoe nage, ve druhém podlehl po velkém boji budoucímu vítězi, kdy měl první polovinu viditelnou převahu, ovšem došly mu vinou výpadku v tréninku síly. V boji o třetí místo zvítězil na iponn technikou o goshi.

U23 - hmotnost -73 kg - Lukáš Král měl v prvním kole volný los, ve druhém zvítězil před časovým limitem v ne-waza pákou, ve třetím kole po velkém boji v golden score zvítězil nádherně provedenou technikou uchi mata, ve finále zvítězil na dvě wazari (tai otoshi a sumi geashi).

Judo Grand Slam v Baku

Dvacetiletý Adam Kopecký z Mladé Boleslavi po fantastickém sedmém místě v Záhřebu si odvezl deset bodů do olympijské kvalifikace i z Grand Slamu v ázerbájdžánském Baku, když v osmifinále podlehl borci z Gruzie. Jeho čtyřiadvacetiletý soupeř letos získal dvě pátá místa na Grand Slamech. Adam Kopecký se posunul na 44. místo světového žebříčku.