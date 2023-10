/FOTOGALERIE/ Pětadvacátý ročník Kralupy Cupu se za účasti 19 mladoboleslavských judistů konal o víkendu 21. a 22. října v Kralupech nad Vltavou. V sobotu startovaly kategorie U8, U10, U16, nedělní program patřil kategoriím U12, U14 a U18. Do města automobilů putovalo celkem 14 medailí.

Judistický Kralupy Cup v Kralupech nad Vltavou - 1. Jan Martinec, 2. Viktorie Rejnková, 3. Matio Kelava (všichni Mladá Boleslav). | Foto: se svolením Miroslava Staňka

Všichni účastníci si zasloužili poděkování za nasazení, s jakým se zapojili do zápasů a reprezentovali mladoboleslavský oddíl. Velké díky bylo adresováno rovněž rodičům, kteří neúnavně pomáhají trenérům a podporují začínající bojovníky judo. Opomenout nelze ani trenéry za přípravu svěřenců a organizaci soutěží, které začátečníkům umožní vyrůst v opravdové závodníky a reprezentanty.

Kategorie U8

● Dominik Míka (do 29 kg) - 2. místo

● Jan Martinec, Viktorie Rejnková Mateo Kelava (do 35 kg) - všichni se v uvedeném pořadí ocitli na stupních vítězů

Kategorie U10

● Julie Kočí (do 34 kg) - neprosadila se, a odvezla si tak jen nové zápasové zkušenosti

● Marcus Filakovský (do 37 kg) - vyhraným zápasem si zajistil postup z tabulky, ale v boji o postup do finále prohrál a obsadil 3. místo

● Lukáš Vodička (do 40 kg) - žádnému soupeři nedal šanci, všechny zápasy ukončil před časovým limitem a stal se vítězem

Mistrovský titul vybojoval Adam Kopecký. Jeho bratr Matěj překvapil v Berlíně

Kategorie U12

● Alžběta Rejnková (-36,2 kg) - zvítězila ve dvou ze tří utkání a získala stříbro

● Jan Ondrášek (-50 kg) - prošel po třech výhrách až do finále, kde soupeři podlehl a bral stříbro

● Matyáš Mařan (-38 kg) - po dvou výhrách postoupil hladce do semifinále, které po boji ani v GS nepoznalo vítěze, rozhodnout tedy musel až pomocný bod rozhodčích a ten byl ve prospěch soupeře, následný boj o bronz skončil již po osmi vteřinách vítězstvím

● Matouš Cinkeis (-46 kg) - sbírá závodnické zkušenosti, povedlo se mu jednou vyhrát, dvakrát prohrál, z čehož bylo 7. místo

● Václav Švorc (-46 kg) - připsal si jednu velmi rychlou porážku a cennou zkušenost do dalších zápasů

Kategorie U14

● Kateřina Ondrášková (do 27 kg) - bez problémů ovládla kategorii, když obě soupeřky překonala před časovým limitem, a zaslouženě brala zlato

● Marek Dudek (-46 kg) - i díky příznivému losu mu na bronz stačila jedna výhra a jedna porážka

● Saša Hryniak (-55 kg) - zvítězil jednou a dvakrát prohrál, a bral bronz

Karatista Renat Tokariev bral jako jediný dvě zlaté medaile na národním poháru

Kategorie U16

● Laura Pošmurná (do 48 kg) - všechny své soupeřky porazila před časovým limitem, jedním škrcením a technikou osoto gari, vybojovala zlatou medaili

● Jakub Havel (do 73 kg) - v prvním zápase podlehl zkušenějšímu soupeři, následně v opravách vyhrál na škrcení a další zápas prohrál, obsadil 7. místo

● Lukáš Pacola (do 66 kg) - zatím sbírá zápasové zkušenosti

Kategorie U18

● Jan Bauer (-73 kg) - nepřipustil žádné drama, všechny čtyři soupeře porazil před limitem a zaslouženě získal se zlatou medailí