Vernisáž výstavy fotografa Martina Ledviny se uskuteční v úterý 4. dubna od 17 hodin v Galerii Templ v Mladé Boleslavi. Autor na 125 snímcích zachytil osobnosti české kultury. Tato výjimečná setkání zahrnují časové období více než třiceti let a tvoří je jak portréty, tak momentky z divadelních představení a koncertů.

Fotograf Martin Ledvina. | Foto: se svolením Galerie Templ Mladá Boleslav

Výstavu s názvem Výjimečná setkání uvede herec Městského divadla Mladá Boleslav Petr Bucháček. Na kytaru zahraje Andrej Kopčan.

Nový pohled na tvorbu i život malíře Josefa Mánesa nabízí kniha a výstava

Expozice bude přístupná do soboty 13. května každý den mimo pondělky, a sice v časech od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Martin Ledvina



Pozvánka na výstavu fotografa Martina Ledviny v Galerii Templ v Mladé Boleslavi.Zdroj: se svolením Galerie Templ Mladá BoleslavNarodil se v roce 1952 v Praze.



S fotografováním začal v útlém věku, jako školák pořizoval snímky rodinné a kamarádů takovou zvláštní krabičkou se jménem Altissa Box D. Byl to v podstatě „automat“ na svitkový film, až později obdržel od otce kinofilmový Kodak Retina – již kinofilm a možnost nastavení času a clony.



Změna přišla s přestěhováním a nástupem k boleslavským vodohospodářům, kde se stal technickým pracovníkem a hlavním dokumentaristou dění ve společnosti.



V roce 1994 vzniklo Městské divadlo Mladá Boleslav, o rok dříve Klub Přátel Divadla. Martin Ledvina se zúčastňoval klubových akcí a pomalu začal pořizovat fotografie z různých oblastí divadelního dění. Velký posun nastal ve chvíli, kdy byl vyzván pány Skřípkem a Kettnerem (ředitel a umělecký šéf) k pořizování barevných fotografií z každé nově nastudované hry – do té doby všichni přizvaní pražští fotografové fotili černobíle. A snad díky spokojenosti se stal výhradním autorem snímků z inscenací, které režíroval Josef Kettner.



Současně s fotografováním v divadle začal pořizovat snímky z všemožných kulturních akcí ve městě, v Templu, Sboru českých bratří, Kulturním středisku Svět, Domě kultury apod.



Pravidelně zúčastňoval soutěže „Praha fotografická“, což mu vyneslo i ocenění a několik účastí na společných exhibicích ve Staroměstské radnici v Praze.



Od roku 2002 je Martin Ledvina předsedou Klubu Přátel Divadla a členem Správní rady Městského divadla Mladá Boleslav. V současné době se na dokumentaci divadelních her již nepodílí, přesto nevynechá mnohou příležitost se do divadla s fotoaparátem vracet a fotit a fotit…

Alena Nastoupilová, vedoucí Galerie Templ Mladá Boleslav