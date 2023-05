/FOTO/ Devítičlenná výprava reprezentovala boleslavské capoeiristy ve slovenské Galantě, kde se ve dnech 12. až 14. května konala mezinárodní soutěž Capoeira Slovakia Open 2023. Domů se závodníci sice vrátili s jedním stříbrem, ale ve většině kategorií na sebe výrazně upozornili.

Capoeiristé z Mladé Boleslavi na mezinárodní soutěži Capoeira Slovakia Open 2023 v Galantě. | Foto: se svolením Karla Popoviče

Do finálových osmiček postoupilo ze základní soutěže šest boleslavských reprezentantů. Druhé místo a stříbrnou medaili v kategorii Děti A (11-12 let) získala Natálie Pánková, do poslední chvíle bojoval o stupně vítězů i Jan Popovič, který se nakonec umístil čtvrtý.

V kategorii Junioři (13-14 let) krásný výkon předvedl Matyáš Hamáček, který skončil sedmý.

Dynamické hry plné zvratů byly k vidění v kategorii Muži B. Radek Štrobach ve své poslední hře na soutěži utrpěl malé zranění, přesto neodstoupil, hru dokončil a odnesl si zasloužené páté místo. Šestý skončil Mario Lazo, který byl v této kategorii nejmladším závodníkem.

Capoeiristé z Mladé Boleslavi skvěle rozjeli jubilejní sezonu. Oslava bude velká

Mezi soupeři z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska se ale neztratili ani další capoeiristé, kteří trénují pod boleslavským Sokolem. Krásný výkon v kategorii Děti B (9-10 let) předvedli desátý Matěj Vacek a sedmnáctý Antonín Štěpánek. Na 11. pozici v kategorii Děti A skončila Kateřina Švarzová, její sestra Eliška v juniorské kategorii vybojovala 13. místo.

„Moji svěřenci na všech soutěžích, kterých se účastní, předvádějí velmi vyrovnané výkony. Je skvělé vidět, jak se zlepšují a jakou mají chuť stále se učit něco nového a zdokonalovat se,“ zdůraznil boleslavský trenér Karel Popovič.

Kvůli pracovnímu zaneprázdnění na Slovensko svoji skupinu nedoprovázel, výsledky ale bedlivě sledoval. „Všichni předvedli, že se netratí v české ani mezinárodní konkurenci, že jsou schopni přizpůsobit se různým stylům hry a i přes zranění podat stoprocentní výkon,“ pochválil svoje svěřence. „Někteří se věnují capoeiře poměrně krátce, ale určitě jim nechybí zápal a nadšení. Na starších, kteří trénují již déle, je krásné sledovat soustředění na preciznost a kvalitu hry,“ doplnil.

Polabská liga v Čáslavi boleslavským judistům chutnala. Vybojovali sedm medailí

Mladoboleslavská veřejnost bude mít možnost do tajů bojového umění capoeira, jehož základy pocházejí z Brazílie, nahlédnout 23. až 25. června, kdy se ve městě automobilů bude konat Batizádo Integrado (tedy udílení nových pásků).

Akce pro oddíl odstartuje i oslavy dvacetiletého výročí jeho založení, které připadá na prosinec. Její součástí budou i vystoupení pro veřejnost, Popovič očekává, že se přijedou podívat a předvést svoje umění capoeristické špičky z celé Evropy.

Karel Popovič, Vem Camará Capoeira Mladá Boleslav